壞到遭眾人尋仇！八點檔男星被狠踹「倒地不起」慘況曝光

《好運來》戶外拍攝過程中，翁家明頂著寒風在地上打滾。（圖／民視）





八點檔《好運來》劇情進入白熱化，最大反派「趙明志」（高海生）的每一步心機計畫，都讓觀眾恨得牙癢癢。其中，資深演員翁家明以沉穩又狠辣的精湛演技，成功塑造出最具壓迫感的「大魔王」，不只網友狂刷留言討論，甚至有人大讚他「壞到讓人起雞皮疙瘩」。然而，這位戲裡呼風喚雨的大反派，戲外卻笑說：「其實演壞人一點都不划算！」

劇中設局情節拍攝現場，翁家明（右）與王燦（中）、龍天翔（左）全神貫注投入角色裡。（圖／民視）

翁家明分享了飾演反派的真實心聲，他坦言和以前演的暖男、好人相比，壞人角色真的「苦上加苦」。首先就是外景量暴增，他形容好人的戲多半在棚內，舒服地坐在辦公室或家裡對戲；但壞人必須東奔西跑，劇情不是打人就是被打：「又冷、又要下水，風吹雨淋的地方都要去，媽媽還會跟女兒講『不要亂跑，外面壞人很多。』」他幽默補充：「可是壞人就是我啊！」

翁家明（右）拍攝打鬥戲後，服裝、鞋子滿是磨痕，與龍天翔（左）在一旁休息。（圖／民視）

除了吃苦外景，他也爆料壞人「耗損率」驚人，因為要拍打戲、槍戰、搏鬥，服裝常常來不及保存就報銷：「有時一場戲就把一雙鞋子弄壞了，衣服還可能為了中彈效果被剪洞。」拍起追逐戲常常弄得滿身灰塵，他忍不住笑說：「真的成本好高，很不划算。」

戲份方面反派比誰都忙，翁家明表示，大魔王要暗中布局、搞破壞，幾乎每一條故事線都和他有關：「你要害所有人，所以每個角色都會被你沾上。」他說自己常常一邊背台詞，一邊思考下一場戲又要去哪裡「製造混亂」。

最無奈的是，壞人在劇裡最後終將「遭報應」，翁家明苦笑說，除了觀眾罵之外：「所有演員都要來報仇！」巴掌、拳頭、腳踹通通少不了，有時拍到暈頭轉向，甚至戲外也會遇到路人喊他「壞蛋」，讓他哭笑不得：「大家都忘了欣賞我們的演技，只記得我們壞。」儘管「心機反派」拍得不輕鬆，但翁家明的演出成功讓角色立體鮮活，讓觀眾又恨又愛。



