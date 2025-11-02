壞壞惹人愛！金裕貞《親愛的X》11/6開播 盤點5部韓劇「惡女」女主角將狠勁化為致命吸引力
【文／江浩一】近年來韓劇女主角的形象多元，早已超越了傻白甜或身世可憐的框架，她們也許心狠手辣，或者冷靜到近乎無情，卻散發著讓人難以抗拒的強大魅力。這種吸引力並非單純來自於美貌，而是一個女人選擇掌握自身命運，並勇敢承擔代價時，角色自然生長出立體深度。以下五部作品囊括了「反社會型女主角」、「復仇女神」，從「惡魔法官」到「冷傲律師」等經典角色，她們將壞招、狠勁與脆弱完美融合，壞壞惹人愛的惡女人設同樣深受劇迷喜愛。
《親愛的X》
今年11月將開播的《親愛的X》改編自潘志澐同名網漫，由李應福執導、崔子元編劇，入選第30屆釜山國際電影節On Screen單元。劇情講述人氣女演員白雅珍（金裕貞 飾）隱藏創傷史，藉著擅長的心理操縱與欺騙，一路登上事業巔峰。白雅珍在人前純潔，但在背後費盡心機精密布局，對目標展現近乎機械般的執行力，連親密關係都能成為策略。男主角尹俊書（金永大 飾）是她的繼兄，也是唯一的避風港，這段關係最迷人的地方在於雙向綁定，他以守護為名義把自己獻祭，她則把他納入棋局，是軟肋也是武器。劇中不避諱角色陰暗面，再加上床戲與暴烈事件層層推進，讓該劇還沒開播就引發討論。白雅珍的反社會傾向被具體化為行動準則，她要什麼就會得到什麼，代價由她自己吞下，所謂的「壞」在這裡不是標籤，而是她直面現實的生存語言。
🍿線上看推薦： 《親愛的X》
開播時間：2025年11月06日
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：金裕貞、金永大
集數：共12集
《來自地獄的法官》
韓劇《來自地獄的法官》播出後掀起熱議，也是小編近期最喜歡的韓劇之一！朴信惠在劇中徹底顛覆以往甜美正向的形象，首度挑戰殘忍又魅惑的惡女法官，惡人有惡報（而且很慘）的設定真的讓人看完直呼舒壓！劇情講述因誤判遭懲罰而被惡魔附身的法官姜光娜（朴信惠 飾），必須在一年內完成任務，將十名造成他人死亡卻毫無悔意的惡徒送入地獄。她假扮成人類生活，外表是冷靜高雅的菁英法官，內在卻潛藏著殘酷的地獄判官「朱斯提提亞」，在光明與黑暗之間遊走。朴信惠在劇中的轉型幅度極大，她不再是過去那個充滿正能量的角色，而是一位徹底掌握暴力與審判主導權的女法官。劇中她以高超的格鬥身手和冷冽的理智懲戒罪犯，對那些逃避法律制裁的惡人毫不留情。隨著劇情推進，姜光娜明知道感情是禁忌，卻仍被警察韓多溫（金宰永 飾）的溫暖吸引。這份情感讓她重新思考懲罰與救贖的界線，也讓她在最終審判中做出決定性選擇。當殺人魔鄭泰奎被帶上法庭時，她違背了地獄規則，用人間法律判處死刑，為受害者與家屬討回公道。這一舉動讓地獄之主「巴力」震怒，命令將她帶回地獄。就在此時，獨居奶奶揭示自己是上帝派來的天使加百列，為她爭取重生機會。
線上看推薦：《來自地獄的法官》
開播時間：2024年9月21日
播出平台：Disney+
主演卡司：朴信惠、金宰永
集數：共14集
《安娜》
由秀智、鄭恩彩、金準韓主演，改編自鄭韓雅長篇小說《親密的異邦人》，該劇的核心概念很簡潔，那就是想擁有的名字、想偷取的人生。出身貧困的李由美（秀智 飾）因反社會人格「雷普利症候群」，把生活包裝成她渴望的樣子，從微小謊言開始逐步到竄改履歷、人際與身分，最後以「安娜」闖入上流社會。這部戲的狠在於選擇把女主角的野心拍得極致，鏡頭語言冷冽克制，就像在觀察一座正在結冰的湖面，你知道裂縫會出現卻不知道會在哪裡炸裂。秀智的演技撐起整個角色的深度，從卑微、焦慮、眼神裡的貪欲到取得資源後對謊言的上癮，每一層轉折都讓劇迷看得屏住呼吸。當真實與假象界線被磨到看不清，李由美也成了自己故事的囚徒，她迷人之處在於勇於對抗階級與命運，危險之處則在於她相信所有代價都能用下一個更大的謊去掩埋。
線上看推薦：《安娜》
開播時間：2022年6月24日
播出平台：Amazon Prime Video
主演卡司：秀智、鄭恩彩、金準韓
集數：共6集
《夏娃的醜聞》
女星徐睿知化身惡女李拉艾，用13年時間瓦解上流社會的權力網。劇情以2兆韓元離婚案為主軸，從幼兒園開幕式的探戈登場，到休息室的精準誘惑，拉艾每一步都踩著節拍往目標逼近。她以情慾為槓桿撬動財閥會長姜允謙的心，讓造成家破人亡的那群人逐一失去立足點。這部戲的快感來自手段與信念的合拍，拉艾清楚知道自己要摧毀什麼，也清楚知道該付出什麼，她把身體、眼神與話語都變成武器，讓每一次對望都像是一記下勾拳。戲劇調性狗血果敢卻始終緊扣一個命題，當正規道路失效，受害者如何用自身僅剩的籌碼討回公道。拉艾的魅力在於把脆弱藏到最深，把刀亮在最外層，性感與殘酷同時並存。
線上看推薦：《夏娃的醜聞》
開播時間：2022年6月1日
播出平台：Netflix
主演卡司：徐睿知、朴秉恩
集數：共16集
《為何是吳秀才》
由朴秀真執導、金智恩編劇，吳秀才（徐玄振 飾）從打雜助理躍升為TK律師事務所王牌，辦案風格精準、出手果決，沒有把握不戰。事業巔峰之際，她因一樁事件退居校園，成為法學院兼任教授，與曾遭冤獄的學生（黃寅燁 飾）重逢，兩人發展出姐弟戀的感情線，同時把一連串企業併購、冤案與權力性騷擾議題拖進日光下。這部韓劇把壞轉化成職業倫理的邊界。吳秀才看起來高冷、自利、刀法犀利，她懂得利用規則，也敢於在灰區行走。可當案件觸及弱勢與體制黑箱，她的行動又帶著強烈的正義感。徐玄振把角色不同時期的形狀演得精準，年輕時的炙熱、受創後的冰封、反擊時的冷酷。壞的不是本性，而是她選擇以強硬來自保。劇迷追下去會發現這個女人在愛裡也許笨拙，在法庭與談判桌前卻乾淨俐落，把有限資源用到極致，把對手逼到牆角。
線上看推薦：《為何是吳秀才》
開播時間：2022年6月3日
主演卡司：徐玄振、黃寅燁
集數：共16集
