壞女人變傻女人！李沛綾為他頂罪入獄20年 出獄慘遭離婚「美貌全失」
常飾演反派角色的女星李沛綾正式加入民視八點檔《豆腐媽媽》，飾演命運坎坷的「盧莉君」一角。這不僅是她睽違多年再次挑戰悲劇角色，更是她與金獎導演馮凱繼經典劇集《飛龍在天》《世間路》後，時隔20年的合作。在《豆腐媽媽》中，李沛綾飾演的角色堪稱是全劇最令人心疼的「傻女人」。她為了深愛的丈夫王正豪（吳皓昇飾）不惜頂罪入獄，將20年的青春歲月奉獻給冰冷的牢籠。
沒想到出獄後，迎接她的不是家庭的溫暖，而是已長大卻疏遠的兒女，以及丈夫無情的背叛與離婚協議。日前拍攝一場關鍵的離婚大戲，李沛綾與吳皓昇在現場火花四射，拍完後都直呼演得太過癮。
投入角色哭到「美貌全失」 李沛綾坦言：看到回放覺得太醜了
因為太過投入角色情緒，李沛綾在離婚戲現場哭到不能自已，事後看到回放更自嘲：「真的哭得太投入、太醜了！希望觀眾不要太介意美醜，可以接受我用心投入演出的真實性。」
這次回歸與吳皓昇這對「老搭檔」再次合作，李沛綾表示大家默契依舊，一工作就知道感覺對了。除了老戰友，她也相當期待與劇中子女羅子惟、王晴飆戲。李沛綾希望透過「盧莉君」這個角色，讓觀眾看見女性在面對家庭背叛後的堅韌與重生。
