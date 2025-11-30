壞心情提高罹癌風險！營養師示警「壞情緒憋出8癌症」恐損健康

營養師提醒，長期憋著壞情緒會影響到健康。（示意圖／Pexels）

心理會影響生理是真的！營養師高敏敏於社群平台分享，長期壓抑情緒除了影響心理狀態，還可能對生理健康帶來風險，甚至提高罹患癌症的機率。她指出，壞情緒若長期堆積，會導致免疫系統失衡，並與多種癌症類型有潛在關聯。

高敏敏整理出8類與情緒特質有關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌。她說明，不同的情緒壓力與心理狀態可能對特定器官造成長期影響：

肺癌與持續恐懼、焦慮有關，患者常感到壓力籠罩與情緒窒息 甲狀腺癌常見於高度緊繃、責任感強卻難以表達的人 乳癌與情感壓力、人際衝突及情緒抑制有關 胃癌與長期壓抑憤怒與委屈、情緒難以釋放有關 肝癌可能與對資源匱乏的焦慮與不安情緒有關 胰臟癌則與家庭情緒衝突未解、壓力長期累積有關 淋巴癌與安全感缺失、自信心低落與恐懼否定的心理狀態相關 大腸直腸癌與無法消化壞情緒、壓力累積影響腸胃功能有關

面對情緒壓力，高敏敏建議可透過日常飲食來輔助調節情緒。她推薦5大類有助穩定情緒的營養食物，包括：

深海魚類如鮭魚與鯖魚，富含Omega-3脂肪酸，有助減少憂鬱與焦慮 全穀與堅果類如燕麥、糙米、核桃與腰果，提供B群、鎂與色胺酸，促進能量代謝與血清素生成 深綠色蔬菜如菠菜與芥藍，富含葉酸與鎂，能調節壓力荷爾蒙並穩定神經系統 乳製品與優格則富含色胺酸與益生菌，有助調整腸道菌相，提升情緒穩定性 香蕉與黑巧克力富含維生素B6與可可多酚，可促進「快樂荷爾蒙」分泌

高敏敏提醒，情緒長期堆積真的可能「吃掉健康」。她呼籲民眾，不要逞強獨自承擔壓力，適時放鬆、保持均衡飲食、充足睡眠與規律運動，讓身心回到穩定狀態，是維持健康、防癌的重要關鍵。

