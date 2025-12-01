壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」

【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。

以肺癌為例，患者常長期處在恐懼與焦慮中，感覺生活壓力喘不過氣；甲狀腺癌患者則多半緊繃、焦慮，責任心太強卻常覺得力不從心；女性乳癌與情緒壓抑尤其有關，許多人把委屈藏心裡，久了讓身心都困在緊繃狀態。另外，胃癌與長期吞忍怒火、委屈有關；肝癌患者常因害怕失去、擔心匱乏而讓情緒長期緊張；胰臟癌則與家庭糾結、未解的矛盾有關；淋巴癌常見在缺乏安全感、害怕被否定的人身上；大腸直腸癌則與長期壓力與情緒消化不良密切相關。

高敏敏提醒，想讓情緒回到平衡，不只靠休息，飲食也能幫上忙。深海魚能補充Omega-3穩定情緒，全穀與堅果富含B群與色胺酸，有助製造「快樂荷爾蒙」。深綠色蔬菜能緩解壓力反應，乳製品與優格調整腸道菌相，而香蕉與黑巧克力則能提升心情，是日常容易取得的好選擇。

她強調，情緒長期堆著不說，真的會「吃掉健康」，身體和心理都會受傷。建議民眾不要逞強，該休息就休息，多運動、吃得均衡、睡眠充足，讓身心維持在穩定狀態，才是遠離癌症風險的第一步。

美女營養師高敏敏分享8種和情緒有關的癌症。取自高敏敏粉專

