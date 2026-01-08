壞掉小家電先別丟！ 彰化「維修小達人」發出免費募集令

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太感人了！彰化縣秀水鄉陜西國小前年開辦家電維修，如今學生練得一身好功夫，卻苦於沒有小家電可修，校方因此在今年發出募集令，立刻收到來自新北、嘉義專程寄來壞掉的吹風機，讓小朋友終於可以開心動手練習，把故障的吹風機修好，分享給有需要的人！

陜西國小校長吳世宏表示，原本只在校內募集，但全校師生家中壞掉的小家電全部都修好了，接著也向校外募集，從社區或是鄰近的慈濟回收站，尋找故障小家電來練習。目前因為沒有東西可修、可練習，因此透過學校的臉書發出免費募集令。

沒想到，今年卻收到來自新北、嘉義寄來壞掉的吹風機，新北市寄來的吹風機，學生把內部的棉絮以及纏住馬達的髮絲清理乾淨，完全修好後也沒有異味了，嘉義寄來的吹風機，正由學生準備拆開檢視，找出故障原因再來修。

吳世宏說，該校免費維修小家電，原則上以電鍋、電扇與吹風機為優先，修好後可以自行取回，前幾天就修好社區居民的電鍋。如果是直接捐贈給校方的話，修好後分享給有需要的獨居或是弱勢人，未來也可採取交換方式，就是民眾把家中壞掉的小家電捐出，可換取學生修好的小家電，落實生活環保與循環經濟的精神。

