壞消息！信昌化工林園廠大裁員 高雄勞工局介入調查

長春集團旗下的信昌化工林園廠近日驚傳停工並啟動大規模裁員，引發員工不滿和社會關注。部分員工表示，公司在1月5日召開說明會，要求員工迅速簽署相關文件，給予的考慮時間極為短暫，令他們感到被迫無奈。

長春集團旗下的信昌化工林園廠近日驚傳停工並啟動大規模裁員，引發員工不滿和社會關注。（圖／翻攝自Google Maps）

高雄市勞工局表示，早在去年12月下旬便掌握信昌林園廠已停產超過兩個月，並於12月31日派遣副局長率領業務主管進入廠區訪談管理層，要求公司在調整營運計畫時必須優先保障勞工權益。根據調查，信昌公司於1月5日由總公司主管與員工溝通，並提出人力調整方案，包括部分人員留任、轉調以及優退優離等選項。截至1月23日，尚未接獲任何勞工提出勞資爭議調解申請。

高雄市議員邱于軒接獲多名員工陳情，指出在毫無準備的情況下，許多人被迫面臨資遣或優退優離的選擇，對未來充滿無助與擔憂。她表示，石化業面臨國際訂單縮減、大陸產能過剩以及國內設備老舊等多重壓力，導致企業選擇停工或縮編規模，信昌化工幾乎全面裁撤，其他工廠也陸續開始約談員工，造成許多家庭陷入經濟困境。邱于軒呼籲政府應主動介入，確保勞工在產業轉型期間的基本權益不受損害。

為進一步保障勞工權益，高雄市勞工局表示，將持續派員進行勞動檢查，若發現企業未依法調整人力或違反《勞基法》相關規定，將依法裁罰並糾正。此外，勞檢處也已進入廠區檢查停工期間的設備與管路安全維護狀況，確保工作場域安全。針對離職員工，勞工局訓練就業中心將提供就業媒合服務及職業訓練課程，協助他們儘快重返職場。

