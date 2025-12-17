壞特「身兼自己的經紀人」 12/28開唱預告組建女子樂團

記者林政平報導／壞特12月28日將登上 Zepp New Taipei，舉辦專場【Whyte 2025 Live Concert Boundary】，以第三張全新專輯《界線 Boundary》為概念，呈現她近年在創作與人生狀態上的重要轉折！這場演出不只是新作的延伸，更是一場她近年創作與心境轉變的呈現。此外，她預告將以不同形式呈現舞台--預告將組建「女子樂團」，並首度於此次專場亮相！

月初發行睽違兩年的全新專輯－《界線 Boundary》，記錄壞特從「怕被討厭」到「敢於說不」的心路歷程，整張專輯由她親自主導企劃，並邀集 11 組海外音樂人共同完成。所有合作對象皆由她主動聯繫、溝通、一步步建立信任，甚至親自擬定合約，笑說自己幾乎「經紀人」、「歌手」身份包辦。

演唱會也將邀請合作過的音樂製作人與欣賞的樂手一同登台，壞特透露：「嘉賓會有三到四個。」更預告將組建「女子樂團」登場，想讓大家看見舞台上有更多女性樂手的可能。她希望帶著最好的狀態站上舞台，讓來到現場的人能夠獲得平靜的能量。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導