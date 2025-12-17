壞特宣布開唱身兼經紀人、企劃！親自擬合約背後原因曝光

壞特推出新專輯，將於28日在Zepp New Taipei開唱。（遠雄創藝提供）

壞特4年前奪下金曲新人，成績亮眼，近來推出新專輯《界線 Boundary》，並將在28日於Zepp New Taipei舉辦專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」。新專輯全由她親自主導企劃，並邀集11組海外音樂人共同完成，每個合作對象皆由她主動聯繫、溝通、一步步建立信任，甚至親自擬定合約，笑說自己幾乎包辦經紀人、歌手等身分。

壞特從醫學院學生轉身成為金曲新人、正式踏入音樂產業的歷程，一路走來，壞特始終不願只扮演站在台上唱歌的人，今年起挑戰當起自己的經紀人、親自洽談各項工作，也擔任金音創作獎評審，工作滿檔。

她時隔2年推出新專輯，呈現近年在創作與人生狀態上的重要轉折，預告將以不同形式呈現舞台，還將組建「女子樂團」，並首度於此次專場亮相，演唱會邀請合作過的音樂製作人與欣賞的樂手一同登台，壞特透露：「嘉賓會有3、4個。」

