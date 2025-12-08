壞特忍出悲慘童年...「被丟鞋、留腳印」 遭霸凌提心弔膽

壞特新專輯首次全程參與創作、製作及企劃。（圖／壞特工作室提供）





壞特2025年底推出第三張全新專輯《界線 Boundary》，以九首歌曲紀錄她從「怕被討厭」到敢於說「不」的心路歷程。壞特坦言，這張專輯的誕生，是她重新理解自我、看清界線、並試著在關係裡活得更自由的重要里程碑。整張專輯更由她全程參與創作、製作及企劃，讓她從中獲得更大的能量。壞特分享：「當我不再把安全感寄託在別人身上，才發現力量和愛一直在我自己身上。」

相隔近兩年，壞特從自己出發，再次梳理生命與創作脈絡，推出以「學會說不、看見界線」為核心的第三張專輯《界線 Boundary》，專輯共九首歌整理了壞特多年被壓抑的情緒、模糊的界線與習慣性的忍耐，並重新理解。壞特分享童年就面對老師們龐大的期待及壓力，無論是經歷老師的體罰與責備，或者批評與否定，都讓她長期活在害怕犯錯的壓力裡。她說：「那時候很習慣自我檢視，怕說錯話，也開始學會忍。從小界線就很模糊，讓我長大後遇到問題會迴避、情緒不說，一直壓著。」童年裡她還曾被同學丟掉鞋子、課桌上發現被惡作劇留下的腳印...等，她雖會反擊，但多數時間都在提心吊膽中度過。

這些深埋在身體裡的記憶，成為她在關係與職場中反覆遇見的「界線課題」。出道後，這種「界線模糊」的既視感再次浮現。壞特透露，她曾長期順著他人的期待，把念書、成績、甚至音樂當成逃避工具，希望透過表現換取尊重與安全感。踏入音樂圈後，她更發現比較與壓力讓自己失去玩音樂的快樂，自我懷疑愈加深刻。正因如此，《界線 Boundary》誕生了。它來自她開始正視從小被壓下的情緒，練習分辨「我不喜歡什麼」；來自她從迎合到敢於拒絕的過程，也來自她第一次決定不再順著他人，而是為自己創作。

壞特曾靠衝浪、打坐、催眠找平靜 靈性旅程成新專輯靈感來源。（圖／壞特工作室提供）

自去年初嘗試與海外音樂人合作後，壞特決定跳脫熟悉的合作體系，主動聯絡不同地區的創作人，真正做自己想做的音樂，壞特說：「有些合作做完後，我會疑惑自己怎麼又回到半推半就的狀態。」於是她開始練習堅定地表達，不再遇到強勢的人就退縮。最終，她與來自11個不同地方的音樂人共同完成這張作品，包括馬來西亞、日本、奈及利亞、德國、荷蘭、義大利、英國、巴西、美國、加拿大、印尼等地。親自主導企劃、製作與跨海溝通，對壞特而言既痛苦又充滿驚喜。痛苦的是無法引導合作方向、溝通不如預期的挫折；驚喜則是在作品越來越接近理想模樣的瞬間。

其中專輯收錄的〈Namaste〉是一首她寫給女性，也寫給自己的歌，壞特笑說：「雖然歌聽起來蠻柔，但這首歌是希望女生兇起來也沒關係。」她形容這首歌像是把「不能反抗的牢籠打破、把繩索剪斷」，面對外界批評時保持平靜，同時也開始打破枷鎖。今年嘻哈圈爭議事件爆發時，她選擇站出來發聲，表示那種不舒服的感覺與界線被踩過的感受，讓她回想起童年的壓抑，讓她意識到必須用自己的方式發聲：「我知道講了會被罵，但我選擇用自己的方式平靜地說。」

壞特專輯活動結合靜心與療癒活動。（圖／壞特工作室提供）

專輯發行前夕，壞特將「療癒」與「音樂」結合，舉辦一場「私人活動」，邀請身邊好友共同體驗，並與專注推廣身心平衡與日常療癒體驗的品牌 「Soul Barn Wellness靈魂聚落」合作，他們擁有來自世界各地的療癒引導者，以「將療癒帶入生活」為宗旨，融合靜心、場域設計與體驗策劃，打造以感官為起點的多層次療癒體驗，陪伴人們在日常中找回內在平衡。

活動後參與者的回饋，更讓她獲得許多能量。而這一切源於壞特多年前面臨情緒壓力時的探索，她透露，約五年前開始接觸各種方式，從寺廟、佛法，到催眠...等，都曾接觸，也嘗試到海邊衝浪：「那段時間狀態很痛苦，回家會突然恐懼，不知道怎麼和自己相處。」後來她透過打坐、內觀，甚至曾在寺廟靜修十幾天，才慢慢把累積的情緒排出，逐漸找回開心的能力。

《界線 Boundary》是壞特從孤獨到療癒、從壓抑到釋放的旅程，而這些成長都化成了九首歌裡的聲音。她學會拒絕、學會誠實面對情緒、學會說出「我不喜歡」，也在音樂裡重新找到力量的來源。這張專輯，是壞特用音樂尋找界線的開始，也是重新與自己和解的重要一步。隨著專輯發行，壞特也將於12/28在Zepp New Taipei舉辦專場《Whyte 2025 Live Concert Boundary》。

東森娛樂關心您

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885



