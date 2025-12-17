壞特攜新專輯舉辦專場 預告將組女子樂團亮相

記者王丹荷／綜合報導

壞特12月28日將登上 Zepp New Taipei舉辦專場《Whyte 2025 Live Concert Boundary》，以第3張全新專輯《界線 Boundary》為概念，呈現她近年在創作與人生狀態上的重要轉折，這場演出不只是新作的延伸，更是她近年創作與心境轉變的呈現，她預告將以不同形式呈現舞台、將組建「女子樂團」，並首度於此次專場亮相。

新專輯《界線 Boundary》記錄壞特從「怕被討厭」到「敢於說不」的心路歷程，整張專輯由她親自主導企劃，並邀集 11 組海外音樂人共同完成，包括馬來西亞樂團 babychair、日本樂團 TENDRE、倫敦靈魂樂歌手 Steven Bamidele 等，所有合作對象皆由她主動聯繫、溝通、一步步建立信任，甚至親自擬定合約，笑說自己幾乎「經紀人」、「歌手」身份包辦。

壞特分享這張專輯的過程從寄出邀請、等待回覆，到一步步建立信任、展開合作，都是反覆練習韌性的過程，讓她在這2年中快速成長。回顧從醫學院學生轉身成為金曲新人、正式踏入音樂產業的歷程，一路走來，壞特始終不願只扮演「站在台上唱歌的人」，她親自參與企劃方向、跨海合作溝通、創作討論與整體統籌，逐步摸索自己的工作節奏與原則。

今年的她不僅當起自己的經紀人、親自洽談各項工作，也擔任金音創作獎評審，在不同位置中不斷練習清楚表達自己的想法。《Whyte 2025 Live Concert Boundary》的歌單將以新專輯內容為主，並精選前2張專輯的代表作品，演出形式突破以往。壞特分享：「這幾年接觸滿多身心靈，所以會加入唱誦的成份，專注於平靜頻率的編曲，也會有多一點點搖滾風味，再來是大家熟悉的 Chill Hop、Neo Soul。」

演唱會也將邀請合作過的音樂製作人與欣賞的樂手一同登台，壞特透露：「嘉賓會有3到4個。」更預告將組建「女子樂團」登場，想讓大家看見舞台上有更多女性樂手的可能，她希望帶著最好的狀態站上舞台，讓來到現場的人能夠獲得平靜的能量，也坦言自己常在看完表演後感到耗能，因此也不斷思考，如何讓演出不建立在緊繃之上：「我希望能做出1個，從我心裡面唱出來、真誠表達、能夠傳遞能量的演出，前提是我不能太累、太耗能，這也是我一直在練習的事。」

