壞特新專輯全新突破 Namaste寫給女性的力量之曲

記者周毓洵／臺北報導

歌手壞特於年底推出第3張全新專輯《界線Boundary》，以9首歌曲完整記錄她從「怕被討厭」到勇敢說出「不」的心境變化。這是她首次從創作、製作到整體企劃全程參與的作品，象徵她在音樂道路上的全新突破。壞特也將於12月28日登上Zepp New Taipei舉辦專場《Whyte 2025 Live Concert Boundary》。

壞特新專輯《界線Boundary》新歌「Namaste」，是壞特寫給女性、也寫給自己的力量之曲。她坦言這首歌柔中帶剛，希望傳遞「女生兇起來也沒關係」的訊息，象徵把綑綁的繩索剪斷、打破不能反抗的框架。她說：「當界線被踩過時，那個不舒服的感覺太熟悉了。這首歌就是希望女生能勇敢站出來。」

相隔近2年再出輯，壞特以「學會拒絕、看見界線」為核心概念，重新整理長年壓抑的情緒與模糊的界線。她分享，童年就承受龐大期待、體罰與批評，也曾遭同學惡作劇，讓她從小就習慣忍耐與自我檢視，「長大後遇到問題會迴避、情緒也壓著不說」。這些深埋在身體裡的記憶，成了她在關係與職場反覆面對的課題。

踏進音樂圈後，壞特更曾被期待與比較壓得喘不過氣，把音樂當成逃避工具。直到這次製作新專輯，她決定跳脫熟悉的合作模式，與來自11個不同地區的音樂人共同創作，從日本、馬來西亞到德國、荷蘭、奈及利亞等地，親自跨海溝通、主導方向。壞特透露：「有些合作讓我意識到自己又回到半推半就的狀態，這次我提醒自己一定要講清楚。」

壞特新專輯《界線Boundary》是一段從壓抑到釋放、從孤獨到療癒的旅程。壞特學會拒絕、學會誠實面對情緒、學會說「我不喜歡」，也在音樂裡再次找到力量來源。她說：「當我不再把安全感寄託在別人身上，才發現力量一直都在自己身上。」