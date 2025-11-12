壞特消失2年回來了！近況曝光 為女性發聲「學著表達不舒服」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

壞特Whyte正式宣布將於12月28日於Zepp New Taipei舉辦全新專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」，門票將於11月16日中午12點在拓元售票系統正式開賣。這將是她睽違近2年再度登上Zepp New Taipe舞台，象徵她音樂旅程開啟新篇章。

壞特即將舉辦專場演唱會。（圖／壞特社群）

2025年對壞特Whyte而言，是創作能量爆發的一年，她陸續發行多首新單曲，包括2月推出的〈Dating Me Ain’t Hard〉以及3月的〈Let Me Be Me〉等，除了推出新作，壞特Whyte今年更拓展至海外，她相繼於泰國、美國、日本等地演出，將音樂帶往不同文化的現場，也讓她在實際交流中重新審視自己的創作方向。

近年來，壞特Whyte也持續在創作中探索女性議題與自我意識的連結。她透過音樂描寫情感與成長的掙扎，展現出溫柔卻堅定的觀點，隨著對音樂的投入愈深，她開始親力親為地參與每個環節，從企劃作品方向、尋找合作對象到兼顧詞曲創作，這些過程讓她更掌握創作核心，也使她的音樂更具層次與真實感。全新專輯《Boundary》預計於下個月正式發行，與同名演唱會相呼應。壞特Whyte也分享心情：「新專輯下個月要發行了，這張作品叫做『界線』。這幾年，我一直在學著設下自己的界線，學著拒絕，學著表達不舒服，我慢慢不再逃避和累積那些小小的情緒。新專輯的專場也要來了，期待年底見！」

