壞特童年遭霸凌鞋子被丟掉 怕被討厭「一直忍耐」

壞特推出新專輯《界線 Boundary》，紀錄她從「怕被討厭」到敢於說「不」的心路歷程，她坦言這張專輯的誕生，是她重新理解自我、看清界線、並試著在關係裡活得更自由的重要里程碑，整張專輯更由她全程參與創作、製作及企劃，讓她從中獲得更大的能量，「當我不再把安全感寄託在別人身上，才發現力量和愛一直在我自己身上。」

相隔近兩年，壞特從自己出發推出以「學會說不、看見界線」為核心的專輯，她分享童年就面對老師們龐大的期待及壓力，無論是經歷老師的體罰與責備，或者批評與否定，都讓她長期活在害怕犯錯的壓力裡，「那時候很習慣自我檢視，怕說錯話，也開始學會忍。從小界線就很模糊，讓我長大後遇到問題會迴避、情緒不說，一直壓著。」她還曾被同學丟掉鞋子、課桌上發現被惡作劇留下的腳印等，她雖會反擊，但多數時間都在提心吊膽中度過。

壞特童年時遭到霸凌。（圖／壞特工作室提供）

這些深埋在身體裡的記憶，成為壞特在關係與職場中反覆遇見的「界線課題」，出道後這種「界線模糊」的既視感再次浮現，她透露曾長期順著他人的期待，把念書、成績、甚至音樂當成逃避工具，希望透過表現換取尊重與安全感。踏入音樂圈後，壞特更發現比較與壓力讓自己失去玩音樂的快樂，自我懷疑愈加深刻，專輯誕生後她開始正視從小被壓下的情緒，練習分辨「我不喜歡什麼」，也來自她第一次決定不再順著他人，而是為自己創作。

其中專輯收錄的〈Namaste〉是一首壞特寫給女性，也寫給自己的歌，她笑說：「雖然歌聽起來滿柔的，但這首歌是希望女生兇起來也沒關係。」她形容這首歌像是把「不能反抗的牢籠打破、把繩索剪斷」，面對外界批評時保持平靜，同時也開始打破枷鎖。今年嘻哈圈爭議事件爆發時，她選擇站出來發聲，表示那種不舒服的感覺與界線被踩過的感受，讓她回想起童年的壓抑，意識到必須用自己的方式發聲：「我知道講了會被罵，但我選擇用自己的方式平靜地說。」

