壞特自爆曾遭霸凌！被丟鞋子、留腳印 認多數時間在提心吊膽中度過

壞特2025年底推出第3張全新專輯《界線 Boundary》，以9首歌曲紀錄她從「怕被討厭」到敢於說「不」的心路歷程。壞特坦言，這張專輯的誕生，是她重新理解自我、看清界線、並試著在關係裡活得更自由的重要里程碑。整張專輯更由她全程參與創作、製作及企劃，讓她從中獲得更大的能量。而隨著專輯發行，壞特也將於12/28在Zepp New Taipei舉辦專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」

壞特2025年底推出第3張全新專輯《界線 Boundary》。（圖／壞特工作室提供）

壞特分享，童年就面對老師們龐大的期待及壓力，無論是經歷老師的體罰與責備，或者批評與否定，都讓她長期活在害怕犯錯的壓力裡。她說：「那時候很習慣自我檢視，怕說錯話，也開始學會忍。從小界線就很模糊，讓我長大後遇到問題會迴避、情緒不說，一直壓著。」童年裡她還曾被同學丟掉鞋子、課桌上發現被惡作劇留下的腳印等，她雖會反擊，但多數時間都在提心吊膽中度過。

壞特透露，她曾長期順著他人的期待，把念書、成績、甚至音樂當成逃避工具，希望透過表現換取尊重與安全感。踏入音樂圈後，她更發現比較與壓力讓自己失去玩音樂的快樂，自我懷疑愈加深刻。正因如此，《界線 Boundary》誕生了。它來自她開始正視從小被壓下的情緒，練習分辨「我不喜歡什麼」來自她從迎合到敢於拒絕的過程，也來自她第一次決定不再順著他人，而是為自己創作。其中專輯收錄的〈Namaste〉是一首她寫給女性，也寫給自己的歌，壞特笑說：「雖然歌聽起來蠻柔，但這首歌是希望女生兇起來也沒關係。」她形容這首歌像是把不能反抗的牢籠打破、把繩索剪斷，面對外界批評時保持平靜，同時也開始打破枷鎖。

專輯發行前夕，壞特將「療癒」與「音樂」結合，舉辦一場「私人活動」，邀請身邊好友共同體驗，活動後參與者的回饋，更讓她獲得許多能量。而這一切源於壞特多年前面臨情緒壓力時的探索，她透露，約五年前開始接觸各種方式，從寺廟、佛法，到催眠...等，都曾接觸，也嘗試到海邊衝浪：「那段時間狀態很痛苦，回家會突然恐懼，不知道怎麼和自己相處。」後來她透過打坐、內觀，甚至曾在寺廟靜修十幾天，才慢慢把累積的情緒排出，逐漸找回開心的能力。





