壞特身兼歌手與經紀人 預告演唱會帶來全新形式

壞特即將舉辦專場演出。（圖／遠雄創藝提供）

壞特將在12月28日登上Zepp New Taipei，舉辦專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」演唱會，以第三張全新專輯《界線 Boundary》為概念，呈現她近年在創作與人生狀態上的重要轉折！這場演出不只是新作的延伸，更是一場她近年創作與心境轉變的呈現。此外，她預告將以不同形式呈現舞台，將組建女子樂團，並首度於此專場亮相。

全新專輯《界線 Boundary》記錄壞特從「怕被討厭」到「敢於說不」的心路歷程，整張專輯由她親自主導企劃，並邀集 11 組海外音樂人共同完成。所有合作對象皆由她主動聯繫、溝通、一步步建立信任，甚至親自擬定合約，笑說自己幾乎「經紀人」、「歌手」身份包辦。壞特分享這張專輯的過程從寄出邀請、等待回覆，到一步步建立信任、展開合作，都是反覆練習韌性的過程，讓她在這兩年中快速成長。

廣告 廣告

壞特回顧從醫學院學生轉身成為金曲新人、正式踏入音樂產業的歷程，一路走來，壞特始終不願只扮演「站在台上唱歌的人」。她親自參與企劃方向、跨海合作溝通、創作討論與整體統籌，逐步摸索自己的工作節奏與原則。今年的她不僅當起自己的經紀人、親自洽談各項工作，也擔任金音創作獎評審，在不同位置中不斷練習清楚表達自己的想法。

演唱會也將邀請合作過的音樂製作人與欣賞的樂手一同登台，壞特透露：「嘉賓會有三到四個。」更預告將組建「女子樂團」登場，想讓大家看見舞台上有更多女性樂手的可能，她希望帶著最好的狀態站上舞台，讓來到現場的人能夠獲得平靜的能量。她坦言自己常在看完表演後感到耗能，因此也不斷思考，如何讓演出不建立在緊繃之上：「我希望能做出一個，從我心裡面唱出來、真誠表達、能夠傳遞能量的演出，前提是我不能太累、太耗能，這也是我一直在練習的事。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

李玉璽、許允樂今登記結婚 深情告白：我們會一起變老

神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家

夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎