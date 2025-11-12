壞特「學著表達不舒服」 與NewJeans吉他手擦出火花

壞特？te將於Zepp New Taipei開唱。壞特提供



壞特？te將於12月28日在Zepp New Taipei舉辦「Whyte 2025 Live Concert Boundary」，新專輯《Boundary》下月也將發行，她表示：「這張作品叫做『界線』，這幾年，我一直在學著設下自己的界線，學著拒絕，學著表達不舒服，我慢慢不再逃避和累積那些小小的情緒，新專輯的專場也要來了，期待年底見。」

2025年對壞特？te而言是創作能量爆發的1年，不僅推出〈Dating Me Ain’t Hard〉、〈Let Me Be Me〉，展現持續進化的音樂樣貌；另也相繼於泰國、美國、日本等地演出，在實際交流中重新審視自己的創作方向，她分享在旅途中與各海外音樂人的合作、對談及創作，都讓她吸取不少寶貴經驗，提及印象最深刻的是在日本巡演時遇見了曾與「NewJeans」及多位知名歌手合作的吉他手，讓整趟旅程充滿靈感及火花。

廣告 廣告

近年來，壞特？te也持續在創作中探索女性議題與自我意識的連結，透過音樂描寫情感與成長的掙扎，並親力親為參與每個環節，從企劃作品方向、尋找合作對象到兼顧詞曲創作，都讓她更掌握創作核心。

「Whyte 2025 Live Concert Boundary」門票11月16日中午12點在拓元售票系統啟售，這也是壞特？te睽違近2年再度登上Zepp New Taipe舞台，將帶領樂迷感受她音樂的全新邊界。

更多太報報導

逸祥遭控當丈母娘面飆國罵 新婚妻不忍被酸肥

NewJeans上訴期最後一天！「全員回歸ADOR」曝不同步發聲原因

謝侑芯命案「完成調查」遺體尚無法領回 黃明志罪名將揭曉？警方吐1關鍵