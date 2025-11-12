壞特Whyte《Boundary》專場12/28開唱！談新作：「學著拒絕、也學著誠實面對自己」

記者林政平報導／壞特Whyte正式宣布將於12月28日重返Zepp New Taipei，舉辦全新專場《Whyte 2025 Live Concert Boundary》，門票將於11月16日（日）中午12點於拓元售票系統開賣。這是她睽違近兩年再度登上Zepp舞台，也象徵她音樂旅程的全新篇章正式展開。

2025年對壞特Whyte來說，是創作能量全面爆發的一年。她接連推出〈Dating Me Ain’t Hard〉、〈Let Me Be Me〉等多首單曲，以更自由灑脫的態度與成熟的情感層次，展現出與以往截然不同的音樂面貌。她笑說，今年的作品不再只是細膩柔軟，而是更真誠地直面情緒的撞擊，「希望聽眾能聽見我這一路以來在音樂裡的成長與變化。」

近年來，壞特Whyte也不斷在創作中探索女性議題與自我意識的連結。她以音樂書寫情感的矛盾與成長的掙扎，展現出溫柔卻堅定的力量。隨著對音樂的投入越來越深，她開始親力親為地參與企劃方向、詞曲創作及合作夥伴選擇等環節，讓她更能掌握作品的靈魂，使音樂層次更加豐富真實。

全新專輯《Boundary》預計於下月正式發行，與同名演唱會相互呼應。壞特Whyte也分享心情：「這幾年，我一直在學著設下自己的界線，學著拒絕，也學著表達不舒服，慢慢不再逃避那些累積的小情緒。這張《Boundary》，是我誠實面對自己的一個總結。新專場即將登場，期待年底與大家見面！」

