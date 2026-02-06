壞痞兔登超級盃中場秀 展現波多黎各文化引右翼抨擊

（中央社舊金山5日綜合外電報導） 波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）今天承諾在意義非凡、備受期待的職業美式足球聯盟NFL超級盃中場秀展現波多黎各文化，然而此舉已激怒美國右翼批評者。

法新社報導，這位享譽全球的拉丁歌手預計將於8日登台，這將是超級盃有史以來首場全西班牙語的中場表演。

他向來直言不諱地批評美國總統川普，而川普今年刻意不出席NFL年度重頭戲超級盃。壞痞兔上週末在葛萊美頒獎典禮舞台上，也利用機會譴責白宮的掃蕩移民政策。

在今天的記者會上，壞痞兔避談政治，轉而承諾將帶來一場「盛大的派對」。他說：「我當然想把許多屬於我的文化帶上舞台。」

「但我不想爆雷。到時候一定很好玩，大家儘管來狂歡吧。這會非常輕鬆，大家只要盡情跳舞，甚至不需要懂西班牙文」

現年31歲的壞痞兔本名為貝尼托．安東尼．馬蒂內茲．歐加修（Benito Antonio Martinez Ocasio），不但在美國本土與海外都擁有極高人氣，也獲得評論界的高度讚賞。

他曾4度奪得Spotify全球串流播放量冠軍，包括去年。上週末，他憑藉專輯Debi Tirar Mas Fotos榮獲葛萊美最佳年度專輯獎，這也是音樂界最高榮譽首度由西班牙語作品摘下。

然而，壞痞兔被選為在加州聖克拉拉（Santa Clara）的超級盃中場秀表演者，也引來川普政府的強烈批評。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）的顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）表示，邀請這位身為美國公民的波多黎各巨星演出「真是太丟臉了」，因為他「看起來很討厭美國」。

去年曾親臨超級盃現場的川普，這回卻刻意缺席。他近日更砲轟今年的表演陣容是「糟糕的決定」，且認為這將會「散播仇恨」。

第60屆超級盃的開幕式，也將邀請長年砲轟川普的搖滾樂團年輕歲月（Green Day）演出。

右翼政治組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）另辦「全美中場秀」打對台，邀請搖滾小子（Kid Rock）等藝人助陣。（編譯：陳昱婷）1150206