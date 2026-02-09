壞痞兔超級盃中場秀禮讚波多黎各 川普批侮辱美國

波多黎各超級巨星壞痞兔(Bad Bunny)8日將職業美式足球聯盟(NFL)第60屆超級盃(Super Bowl LX)的中場秀變成一場街頭派對，獻唱了他的多首熱門金曲，並成為史上第一位在中場秀全程以西班牙語演出的壓軸來賓。但美國總統川普(Donald Trump)則批評這場演出「糟糕透頂」。

這位31歲巨星的演出備受期待，許多人也猜測他是否會利用他的中場秀演出，向成千上萬的觀眾再次表達他對川普政府的批評。

壞痞兔在一週前的葛萊美獎(Grammy Awards)贏得了年度專佳專輯，他發表了一份措辭強烈的聲明，批評川普的移民執行行動，並在台上高喊「ICE(美國移民暨海關執法局)滾出去」。

但壞痞兔兌現了演出前的承諾，將開心地分享他的文化，強調團結的重要性，而不是指出美國社會的具體分歧或點名道姓。

在以甘蔗園、傳統的piragua攤販車，甚至是一場婚禮為背景的舞台中，壞痞兔以「Titi Me Pregunto」和讚頌女權「Yo Perreo Sola」等歌曲開場，一批舞者也帶動起了現場的派對氣氛。

影星佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)、潔西卡艾芭(Jessica Alba)和饒舌歌手卡蒂B(Cardi B)等嘉賓在象徵波多黎克的小屋前盡情享受音樂。

身穿白色套裝的壞痞兔也演唱了更具政治意味的歌曲「El Apagon」，這首歌觸及了波多黎各人在自己島嶼上流離失所的困境，以及不穩定的電網帶來的問題。他也一度揮舞著波多黎各國旗。

驚喜嘉賓包括女神卡卡(Lady Gaga)和波多黎各歌手瑞奇馬汀(Ricky Martin)。女神卡卡演唱了拉丁風格的熱門歌曲「Die with a Smile」，這是整場演出中唯一一首英文歌曲。

演出結束時，壞痞兔列舉了拉丁美洲國家、波多黎各和美國，隨後將一顆寫著「我們團結在一起，就是美國」的橄欖球狠狠地砸在地上。

體育場的大螢幕上顯示著：「只有愛比仇恨更強大。」

川普不久後則在社群媒體上批評壞痞兔的中場秀「糟糕透頂」。

川普說：「超級盃中場秀糟糕透頂，史上最糟糕之一」，「它毫無道理，是對美國偉大精神的侮辱，不代表我們的成功、創新或傑出的標準」。並表示「沒有人聽得懂這傢伙說的任何一個字」

保守派團體「美國轉捩點」(Turning Point USA)則自行舉辦了一場「全美國人中場秀」，搖滾小子(Kid Rock)等歌手參與。美國轉捩點是遭刺殺身亡川普盟友、活動家柯克(Charlie Kirk)創辦的。