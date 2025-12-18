壞膽固醇超標不想吃藥！他「改變飲食＋運動」月降50％

一名38歲男性透過調整生活習慣，在短短一個月內讓低密度膽固醇從187 mg/dL驟降至90 mg/dL，降幅達50％，成效之顯著讓陳冠任醫師直言從未見過。

低密度膽固醇又被稱為壞膽固醇，長期超標可能導致腦中風、心臟病等心血管疾病。（示意圖／Pixabay）

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《小宇宙大爆發》節目中透露，這名患者其實是他的國中同學，對方畢業後移民美國生活。該名男子在38歲時返台，順道進行健康檢查，結果發現低密度膽固醇高達187 mg/dL，遠超過建議值130 mg/dL以下的標準。當時陳冠任建議他在回美國前先調整飲食與運動習慣，若一個月後仍未改善，可能就得考慮藥物治療。

為了避免服藥，這名男子開始每天運動30分鐘到1小時，運動項目包括打桌球與慢跑。飲食方面則進行大幅調整，以魚肉、雞肉等白肉為主要蛋白質來源，幾乎完全不碰紅肉，同時大量攝取木耳、花椰菜、洋蔥、番茄等蔬菜。一個月後回診檢查，低密度膽固醇數值降至90 mg/dL，下降幅度約為原本的一半。

進行健康檢查，結果發現低密度膽固醇高達187 mg/dL，遠超過建議值130 mg/dL以下的標準。（圖／Photo AC）

陳冠任指出，低密度膽固醇又被稱為壞膽固醇，長期超標可能導致腦中風、心臟病等心血管疾病。久坐少動會導致壞膽固醇上升，因此維持活動量相當重要。

在飲食控制方面，陳冠任建議可透過「適量攝取不飽和脂肪酸」，如堅果、橄欖油、酪梨；「多吃蛋白質」，如雞肉、魚肉；「多吃蔬菜」，如綠花椰菜、木耳、番茄；「多喝茶」，如綠茶、紅茶，來避免壞膽固醇上升。陳冠任也提醒民眾定期做血脂肪檢查，以掌握自身健康狀況。

