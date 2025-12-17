壞膽固醇飆高恐致血管阻塞！眼周黃斑、耳垂摺痕是前兆

壞膽固醇過高可能導致血管阻塞，增加心肌梗塞及中風等心血管疾病風險，血管阻塞前身體會出現警訊，包括臉部兩大徵兆：「耳垂出現摺痕」及「眼睛周圍有黃斑」，另外「頭暈、頭脹、脖子緊」也是危險信號。

耳垂有摺痕、眼睛附近出現黃斑，或者感到頭暈、頭脹、脖子緊，都是壞膽固醇過高的身體表面徵兆。（示意圖／Pexels）

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《小宇宙大爆發》節目中表示，低密度膽固醇（LDL）被稱為壞膽固醇，與腦中風、心臟病等心血管疾病有直接關聯。許多人誤以為只有肥胖者才會膽固醇過高，實際上體態正常甚至偏瘦的人同樣可能面臨此問題。

「耳垂有摺痕、眼睛附近出現黃斑，或者感到頭暈、頭脹、脖子緊，都是壞膽固醇過高的身體表面徵兆。」陳冠任醫師提醒，若這三大項中出現一至兩個症狀，最好立即檢驗膽固醇，避免心血管疾病危機。

過去曾有一位三十九歲精壯上班族在健身房運動時突然胸悶倒地，失去呼吸心跳，緊急送醫後發現是急性心梗，血管嚴重阻塞。雖然成功搶救保住性命，但該男子過去健檢已發現壞膽固醇超標情形，卻從未重視。

陳冠任醫師強調，壞膽固醇與心血管疾病、腦中風、心臟病有非常直接的關係。（圖／Photo AC）

另一個案例是一名二十歲瘦小女大生，壞膽固醇數值竟高達二百毫克／分升以上，遠超過標準值一百三十毫克／分升，需要藥物治療。這些案例顯示，不論年齡或體型，壞膽固醇過高的風險都不容忽視。

陳冠任醫師強調，壞膽固醇與心血管疾病、腦中風、心臟病有非常直接的關係，當身體出現警訊時，應立即就醫檢查，及早發現問題並進行適當治療，才能有效預防嚴重心血管疾病的發生。

