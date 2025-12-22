壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%

記者鄭玉如／台北報導

壞膽固醇過高，恐增心血管風險。心臟內科醫師陳冠任分享案例，他的國中同學38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，事後透過運動加飲食調整，1個月降了50%。（示意圖／PIXABAY）

血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。

陳冠任在健康節目提到，他的國中同學移民美國後，每年定期回台，順便做健康檢查，38歲時發現低密度膽固醇（壞膽固醇）指數高達187mg/dL（標準為130mg/dL），建議同學在回美國前，進行飲食調控與運動，1個月後若抽血仍驗出高數值，就要考慮用藥。

廣告 廣告

陳冠任表示，他的同學相當有毅力，每天花30分鐘至1小時運動，如打桌球或跑步，飲食方面幾乎不吃紅肉，改以魚肉和雞肉等白肉為主，並多攝取木耳、花椰菜、洋蔥、番茄等健康蔬菜，1個月後回診抽血，壞膽固醇降到90mg/dL，讓他看了也相當佩服。

另外，陳冠任列出 「3大壞習慣」使壞膽固醇上升，首先是「久坐少動」，雖然壞膽固醇高大部分與遺傳體質有關，不過平時缺乏運動，仍會增加壞膽固醇提升機會，再者是「慢性壓力」，許多研究發現，生理與心理會互相影響，壓力容易讓身體神經、荷爾蒙系統混亂，最後是「常接觸人工塑化劑」，有些小型研究認為，長期接觸人工塑化劑、化合物，恐導致膽固醇累積。

更多三立新聞網報導

她腹脹「大如懷孕」以為便秘！醫敲出「西瓜聲」 檢查竟是肝癌末期

20多尊媽祖齊聚阿里山！首搭小火車「栩悅號」 陳世凱：史上第一次

你來養我！流浪幼貓不信任人類「反覆試探」 15分鐘後傲嬌認主人

「小弟弟」激動就會痛！醫示警「3症狀」：不理恐害不舉

