壞興致！ 遊客天冷關仔領泡湯 會館爆管變水濂洞

有民眾日前前往台南關仔嶺洗溫泉，卻在溫泉會館內遇上突發狀況，疑似因水管爆裂，整個逃生梯瞬間變成瀑布，讓遊客相當傻眼。

民眾進入溫泉會館消費，沒想到眼前景象讓人看得目瞪口呆。畫面中可見，溫泉會館的逃生梯疑似因水管破裂，大量清水不斷傾瀉而下，宛如水濂洞。房務人員緊急以抹布加上塑膠套，擋在逃生梯門口，試圖阻止積水流入室內，但水位高度目測已淹過腳掌。

這起事件發生在台南關仔嶺某間溫泉會館，有民眾於10日前往泡湯時，正好遇上這起狀況，並將畫面拍下後上傳網路，引發討論。

至於水管爆裂的詳細原因，以及後續處理情形，仍有待業者進一步說明。不過，泡湯途中遇到如此誇張的場面，也讓不少遊客直呼，原本放鬆的行程恐怕全被打壞了。

