壟斷濁水溪疏濬工程！「狗頭幫」角頭連女友也不放過…想分手遭囚禁斷手

南投狗頭幫角頭「瘋寬」，曾因恐嚇公標案包商及殺人未遂遭通緝，警方攻堅時搜出大量槍砲彈藥。（圖／資料照）

南投角頭「瘋寬」吳聰寬驚傳中彈陳屍車內，警方調查後初判疑似持槍自戕。而「瘋寬」的死訊曝光後，也引發地方輿論，因吳聰寬是地方「狗頭幫」首腦，以強勢作風壟斷濁水溪疏濬工程，犯下多起恐嚇、暴力討債等案件，不但曾持老虎鉗斷人手指，還曾凌虐囚禁女友，手段兇殘。

據地方人士透露，「瘋寬」吳聰寬（53歲），長年在濁水溪地區經營砂石買賣與地下賭場，他創立「狗頭幫」，將自己飼養的比特犬頭像做成「通行證」，要求進出工地的砂石車及機具都必須張貼「狗頭證」，以此壟斷濁水溪疏濬工程。

「瘋寬」作風強勢，手段狠毒，曾犯下多起恐嚇、暴力討債前科，包括以老虎鉗剪斷欠債賭客的手指等。還曾在2020年，因申請通行證問題，誤會水利署外包人員許女故意刁難，竟直接在管理中心恐嚇「要找人把你處理掉」，導致許女心生畏懼。

另外，「瘋寬」為了控制濁水溪沿線的砂石車司機，還恐嚇負責排班的車班頭黃男不准繼續排班，並命令其他司機不得與黃男配合，並放話「黃男的車不准進工區，只要進去一部，就砸壞一部」，嚇得黃男不敢繼續在濁水溪料區排班；另外還有一名鍾姓砂石車司機，也因被恐嚇砸車，改跑其他料場。

除了對外手段兇殘，「瘋寬」也曾因不滿黎姓女友想分手，將女友載往山區工寮綑綁，並持球棒毆打女友，導致對方四肢瘀青、骨折，隨後又要女友打電話籌錢償還97萬欠款。眼看黎女籌不到錢，「瘋寬」才表示不是想要錢，是希望繼續交往，黎女承諾繼續交往後才順利脫困。

「瘋寬」的種種惡行直到檢警因其他案件上門搜索，查扣手機搜查後才曝光，南投地院合併審理，2022年7月依恐嚇危害安全罪判處兩次2月徒刑；強制罪判4月徒刑；剝奪他人行動自由罪判6月徒刑，應執行有期徒刑9月，得易科罰金9萬元。



