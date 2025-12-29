壢動新年 幸福啟程 115年中壢區元旦升旗典禮 熱鬧登場

115年中壢區元旦升旗典禮將於1月1日上午8時在文化公園隆重舉行。

115年中壢區元旦升旗典禮將於1月1日上午8時在文化公園隆重舉行。今年以「壢動新年 幸福啟程」為主題，邀請民眾在新年第一天齊聚文化公園，以最具儀式感的方式迎接嶄新的2026年。

今年典禮規劃多組精彩節目，將由聖義龍獅團帶來震撼開場，為新年揭開熱鬧序幕；緊接著由深受民眾喜愛的彤彤姊姊帶領「活力健康操」，邀請大家一同暖身，迎向朝氣滿滿的新開始。

典禮護旗進場將由啟英高中與元生國小的學生們擔任，以莊重整齊的隊伍象徵青年與學子的精神與力量。國歌領唱則特別邀請知名民歌手李明德擔任領唱人，並於典禮尾聲帶領現場民眾進行大合唱，以溫暖歌聲迎向嶄新的2026年。

為提升活動報到效率，提醒民眾可提前下載市民卡APP並完成註冊，活動當日請務必確認APP已完成登入，以利報到流程快速順利、縮短排隊時間。另開放現場報名名額100位，將於當日上午7時30分起發放號碼牌，發完為止，請有意參與的民眾提早到場。

元旦升旗象徵新的希望與新的開始，中壢區公所誠摯邀請民眾攜家帶眷，一同參與115年中壢區元旦升旗典禮，在文化公園迎接新年的第一道曙光，以滿滿朝氣開啟幸福的2026年。

