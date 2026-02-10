壢警攜手警友站、里長關懷弱勢 春節祝福送進社區

興國派出所前往中壢區五穀街72號舊明里辦公處，辦理「寒冬送暖」關懷活動，並結合警友站共同參與，將溫暖送進社區。圖：警方提供

近日氣溫驟降，寒意逼人，為避免轄內年邁長者及弱勢族群受寒，桃園市中壢警分局興國派出所秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，於今(10)日上午10時，在所長王韋力率領下，偕同副所長黃世丞及同仁，前往中壢區五穀街72號舊明里辦公處，辦理「寒冬送暖」關懷活動，並結合警友站共同參與，將溫暖送進社區。

警方發放物資予有需要的民眾，同時親切關懷其生活狀況，了解是否仍有其他困境需協助。圖：警方提供

興國派出所警員陳柏翰、王雙雙平日深耕社區，察覺近日低溫恐影響獨居長者與弱勢家庭生活，隨即向主管反映；在所長及副所長支持下，員警自掏腰包採購白米、衛生紙、泡麵等民生物資，並主動聯繫里長，於里辦公處發放物資予有需要的民眾，同時親切關懷其生活狀況，了解是否仍有其他困境需協助。

時值農曆春節前夕，透過「寒冬送暖」行動，不僅展現警察關懷弱勢、守護社會安全網的具體作為，也進一步拉近警民距離，落實社區警政精神；陳柏翰、王雙雙2員秉持同理心與熱忱投入為民服務，具體事蹟足為同仁表率。

中壢分局長林鼎泰表示，警察工作不僅止於治安與交通維護，更肩負守護市民生活安全與關懷弱勢的責任；分局將持續鼓勵員警走入社區、主動關懷，結合地方資源與警友力量，讓警察成為民眾最安心、最溫暖的後盾。

