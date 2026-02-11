壢警攜手里長強化社會安全網 贈愛心物資陪弱勢迎新年
年節將近，為關懷轄內弱勢族群溫暖過冬，桃園市中壢區普仁里里辦公處、普仁社區發展協會、大全聯中壢店及中壢警分局普仁派出所共同辦理「寒冬送暖」關懷活動，由普仁里里長張鳳凰號召各界愛心資源，準備白米、年菜及生活必需品，親送至里內清寒及行動不便民眾家中，讓關懷即時送達。
活動當日由普仁派出所所長黃智勇率同巡佐黃再輝及警員陳庭嘉、姚炎騂一同參與關懷行動，考量部分長者及弱勢民眾提不動物資、行動不便，警方與志工更貼心安排專車接送，協助將物資安全送返住處，讓受關懷民眾備感窩心，提前感受年節的溫暖氣氛。
黃智勇說，警察除維護治安外，也肩負關懷社會的責任，透過與里辦公處、社區及企業攜手合作，希望將溫暖送到最需要的角落，讓長者及弱勢族群在寒冬中感受到社會的支持與關懷。
中壢分局長林鼎泰表示，感謝里長、社區團體及企業熱心投入公益，展現警民合作的正向力量，分局將持續結合地方資源，強化社會安全網，讓關懷不因年節而中斷，共同守護社區的平安與溫暖。
桃園龍岡國小親子手作包子 留下遷校前的味道記憶
即將遷校的桃園市龍岡國小在日前舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩 × 眷村 × 客家麵點」親子手作活動，透過料理實作與文化體驗，為學校推動食農教育課程畫下溫暖而具意義的句點。
招財！基隆護國城隍廟送Q版城隍5元發財金 慶濟宮贈貔貅
大年初四接神日，基隆城隍廟和七堵媽慶濟宮今年都有接財神活動，百年護國城隍廟初四下午2點將發送6000個立體Q版城隍5元發財金；七堵慶濟宮則在上午10點發送1000個錢母還有貔貅，讓民眾招財辟邪。副市長邱佩琳今天也出席城隍廟立體Q版城隍5元發財金發表會，她說，城隍廟每年舉辦日巡、夜巡，讓基隆市平安，同
確保春節用電 台電啟動大眾運輸、醫院專案檢測
（中央社記者曾智怡台北11日電）為確保民眾春節假期用電穩定，台電已陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測，今天台電董事長曾文生親赴桃園國際機場，與桃機公司董事長楊偉甫共同會勘，瞭解機場供電情形，共同提升重要公共設施用電穩定。
春運首周大陸赴日航班大減近五成、赴韓旅客增四成
根據大陸交通數據分析服務平台航班管家DAST的最新統計，2026年春運第一週（2月2～8日）中日航線大幅減少，較去年同期減少1292航班，年減49.2％。去年春運期間營運的58條中日航線，今年已全部取消。
禽流感助攻畜產，瑞基1月營收猛增85%
【財訊快報／記者何美如報導】瑞基海洋生技(4171)1月合併營收1,712萬元，年增84.93%，主要是畜產檢測持續領軍成長，病相關業績年增40%，家禽劑銷量更較去年同期翻3倍。瑞基指出，畜產檢測持續領軍成長。東南亞非洲豬瘟檢測需求不減，越南、菲律賓持續定期出貨，豬病相關業績年增40%。近期全球家禽疫情升溫，台灣、越南、沙烏地阿拉伯、馬來西亞等國對呼吸道疾病檢測試劑需求大增，本月家禽試劑銷量較去年同期翻3倍，為畜產成長再添柴火。水產養殖同步報喜，銷售年增40%，蝦類疾病監控需求持續穩定。NGS新品線傳來好消息。SATLite自動化建庫系統已順利完成馬來西亞頂尖獸醫學府博特拉大學（UPM）外部測試，以抗藥性監控為題建立全基因體定序文庫，預計成果將進行學術發表。上半年火力不停，SATLite將陸續參與台灣生醫年會、越南Analytica Vietnam、美國APHL及APIC等國際展會，全面拓展合作版圖。
《傳產》交屋潮來襲？2025年核發住宅使照量飆破14萬宅
【時報記者郭鴻慧台北報導】房市景氣冷颼颼，交屋潮卻來勢洶洶？台灣房屋根據內政部資料，統計近年核發住宅使照宅數，結果顯示，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來的近29年新高！使照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。 台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年使照宅數呈現逐年增加的趨勢，主要是疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長，尤其2021~2022年核發住宅建照宅數連續兩年超過17萬宅，為近30多年來最大量，而一般建築工期約3~5年，因此021~2022年合計超過35萬宅推案高峰，便於2024~2027年轉為交屋高峰，使房市賣壓沉重的傳言在市場瀰漫。 張旭嵐指出，房市在景氣起伏的時期遇上大量交屋潮，難免會讓市場價量承受較大的盤整壓力，但建商在第七波打炒房後，也開始調節產能，因此去年核發住宅建照的宅數不到14萬棟，年減幅超過1成，為近7年來新低，在業者「減量經營」的情況下，後續新案市場將逐漸朝「消化庫存」的方向調整，後續讓利促銷的機會增加，消費者有望趁機撿便宜。 觀察各縣市2025年的核發住宅使照宅數，以台中市將近2.7萬宅
《美股掃瞄》AI嚇倒金融業 台積電ADR逆勢創高
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二(2月10日)道瓊指數微升且連續第3日改寫收盤歷史高點。標普500指數收黑，因零售銷售數據不如預期，以及Altruist推出新的AI稅務規劃工具，投資人越來越擔心AI對金融業構成的威脅。輝達、微軟、Alphabet等科技巨頭普遍下跌，但台積電1月營收月增19.8%、年增36.8%，並再創歷史新高，其ADR逆勢收漲近2%，至361.91美元，再創新高。目前美指期小漲。 最新發布的零售銷售數據顯示美國去年12月消費者支出陷入停滯，不如市場預期的月增0.4%和11月的月增0.6%。 白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）周一的發言或許也給市場帶來些許壓力。他表示，由於AI提升生產力以及勞動力增長放緩，未來幾個月美國的就業增長可能下滑。 接下來，投資人將緊盯周三公布的非農就業報告和周五公布的消費者物價指數（CPI）。 周二收盤，道瓊指數漲52.27點或0.10%，收50,188.14點。標普500指數跌23.01點或0.33%，收6,941.81點。那斯達克指數跌136.20點或0.59%，收23,102.47點。費城半導體指數跌55.45點或0.6
櫃買黃金現貨單月、單日成交雙創新高 (圖)
櫃買中心11日舉辦例行記者會，近期國際黃金市場交易熱絡，統計黃金現貨交易平台今年1月成交金額達新台幣20.98億元，今年2月2日單日成交值更達6.34億元，分別創下2015年1月平台上線以來單月及單日新高。
致新DDR5 PMIC進入高成長期，產品組合優化助2026營運看旺
【財訊快報／記者張家瑋報導】隨著記憶體與各式零組件價格持續走揚，全球電子產業鏈在2026年首季呈現「淡季不淡」的異常熱絡現象。研調機構TrendForce指出，品牌客戶為規避後續採購成本墊高的風險，紛紛展開積極備貨；與此同時，電源管理IC廠致新(8081)憑藉著在DDR5 PMIC的領先地位與伺服器產品線的放量，成功優化產品組合，法人看好其2026年毛利率將穩定維持在高檔區間。法人預估致新第一季營收約在21至22.5億元，毛利率在36%至40%，營益率16%至20%。法人指出，受惠於PC與伺服器市場持續轉向DDR5規格，致新DDR5 PMIC的滲透率持續提升，特別是在伺服器領域展現強勁動能，伺服器營收占比已從2024年的3%翻倍成長至2025年的6%，法人預期2026年將進一步攀升至9%。研調機構表示，全球筆電品牌自2025年下半年起面臨記憶體價格顯著上漲的壓力，2026年初開始，又遭遇CPU階段性供給缺口、價格調漲的挑戰，加乘PCB、電池、電源管理IC等零組件成本同步上行，預估將導致2026年第一季全球筆電出貨季減14.8%，恐難符合品牌原先預期，不過，第二季開始可望溫和回升。致新短
買氣降溫迎新房！台灣14.3萬交屋潮潛藏供給挑戰
財經中心／王駿凱報導房市景氣雖然冷清，但交屋潮卻如潮水般悄然來襲。根據內政部的資料，台灣近年來核發住宅使照的數量持續上升，預計2025年完工獲得使照的住宅將接近14.3萬棟，樹立自1997年以來的近29年新高！這一資料的上升，正好在買氣降溫之際，給房市帶來更大的供給壓力。
《國際產業》大陸房市衰退 瑞士電梯廠迅達估今年溫和成長
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士電梯和自動手扶梯製造商迅達(Schindler)在周三表示，以當地貨幣計算，預計2026年營收成長率為較溫和的「中低個位數」，公司預計主要市場新裝機量將有所回升，可以抵銷關稅影響，以及中國市場的壓力。 迅達第四季銷售為27.9億瑞士法郎(約36.4億美元)，一致於Vara調查分析師平均預測值27.9億瑞郎。 迅達表示，美國和亞太市場在去年以強勁業績收尾，新安裝業務出現成長，但是中國市場表現不佳，中國去年新安裝業務萎縮超過10%。 中國經濟一直在艱難地對抗一場曠日持久的房地產危機，新營建案開工數在2024年減少了23%，在2025年又下降了20.4%。 該瑞士公司預計，2026年將面臨大宗商品價格波動、重組成本、產品組合影響、市場不確定性、關稅影響，以及中國新安裝業務面臨市場壓力等不利因素。 迅達表示，將提議每股及每份參股證書(participation certificate)發放6瑞郎股息，維持與去年相同水準，同時亦將提議每股及每份參股證書發放0.80瑞郎特別股息。
房租又漲了！漲幅小收斂「連6個月低於2％」 專家籲：好好申請租金補貼
2026年1月消費者物價指數（CPI）顯示，房租類年增率降至1.99%，為近30個月來首度跌破2%，且連6個月漲幅收斂。專家分析，主因基期已高且漲勢趨緩，加上租金補貼政策與未來新屋完工增加供給，有助市場平穩。雖然先前租金受通膨、房價與管理費調漲影響走揚，但目前已現降溫跡象。（陳韋帆）
北市推房屋稅優惠 建築能效第1級以上減價5%
（中央社記者陳昱婷台北11日電）盼以實質減稅帶動節能減碳，台北市政府今天宣布，7月起取得建築能效標示第1級以上房屋，將享有房屋稅減價5%的租稅優惠，鼓勵企業及民眾共同響應。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。