壢警直搗大型彩虹菸分裝場 阻價值500萬元毒品流入黑市

桃園市中壢警分局昨(6)日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊等桃警堅強陣容，共動員103名警力，前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等22處特種營業場所執行臨檢，並在6條主要對外聯絡道路設置臨檢點，另以22組巡邏網高密度警力進行封鎖式執法。

中壢、楊梅警方查獲彩虹菸成品2百餘包，再於工廠內查扣毒品原料、烘乾器、攪拌器等製毒器具。圖：讀者提供

中壢分局表示，本周「雷霆除暴」專案期間，中壢分局與楊梅分局聯手，於12月3日晚間19時許，成功破獲第三級毒品「彩虹菸」製造工廠，帶回26歲洪姓男子等3嫌。並查獲彩虹菸成品2百餘包，再於工廠內查扣毒品原料、烘乾器、攪拌器等製毒器具，倘若全部製成成品，市值達500萬元，嚴重危害社會，此次成功瓦解該處毒品彩虹菸製造及分裝據點，全案警詢後依毒品危害防制條例依法偵辦。

中壢警方前往特種營業場所執行臨檢。圖：讀者提供

此外，中壢分局提到，中壢警方本周共計查獲各類刑案110件101人，其中包含詐欺案件29件29人、毒品案件22件21人及通緝犯35件28人，展現警方持續打擊犯罪的決心。

中壢分局指出，員警持續對轄內旅館高密度臨檢，針對外籍詐欺車手加強查緝，本周查獲的4名車手中，就有2名是馬來西亞籍，且均在旅館內臨檢查獲。

中壢分局長林鼎泰強調，警方將持續以「強勢執法、雷霆出擊」的態度向毒品、暴力、詐欺等各式不法犯罪宣戰，全面淨化治安，讓市民安心、社會安定，並呼籲民眾如發現可疑情事，務必立即向警方報案提供情資，共同打擊犯罪。

