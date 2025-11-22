壢警雷厲掃黑 查獲泰籍男酒駕、台男持喪屍煙彈

44歲諾姓泰籍男子飲酒後騎乘電動車，酒測值高達0.75 mg/L。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局昨(21)日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等桃警團隊，共動員99名警力，在中山路270巷、永興街等轄內治安熱點部署4處臨檢點，並前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步針對外籍人口加強盤查，全面淨化治安，現場查獲泰籍男子涉嫌酒駕騎電動車、本國籍男子持毒，均遭移送法辦。

34歲萬姓男子持有喪屍煙彈。圖：讀者提供

中壢分局表示，行動開始不久，內壢派出所於晚間22時許在永興街路檢點查獲44歲諾姓泰籍男子飲酒後騎乘電動車，酒測值高達0.75 mg/L，警方當場予以扣車並逮捕，依公共危險罪移送偵辦。隨後，仁愛派出所巡邏員警也於22時45分，在新中北路查獲34歲萬姓男子持有毒品案，當場查扣俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯13顆、K他命及彩虹菸等毒品，警詢後依毒品罪嫌移送偵辦。23時臨檢KTV時，普仁派出所亦查獲正在歡唱的33歲黃男為不能安全駕駛通緝犯，隨即被警方帶回辦理歸案。

中壢分局前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢。圖：讀者提供

中壢分局提到，中壢警方本周計查獲各類刑案82件78人，其中包含詐欺案件30件31人、毒品案件13件12人及通緝犯21件19人，展現警方「強勢執法、壓制不法」的決心。

中壢分局長林鼎泰強調，毒駕危害與酒駕同等嚴重，一次事故就可能造成多個家庭破碎。中壢分局已全面正式啟用配發之毒品唾液快篩試劑作為查緝毒駕新利器，未來查處毒駕將更即時、更有效率。分局也將持續結合桃警團隊警力強化臨檢、擴大盤查，以高密度警力持續守護民眾安全。

