士北議員備戰 藍新人搶進 綠拚連任

九合一選舉明年底登場，各黨派進入備戰狀態，台北市議員第一選區（士林、北投）應選12席，國民黨現任有4席，但因議員陳重文官司纏身恐不被黨內提名，至少已有3名新人躍躍欲試，藍營評估坐四望五；民進黨5席為力拚全數連任，黨內提名將採取穩定保守策略。

現任士北議員國民黨4席、民進黨5席、民眾黨與新黨各1席，空缺1席為無黨籍前議員陳政忠，因涉及宏福建設股票等案遭解除職位。地方人士分析，藍營除張斯綱、林杏兒、汪志冰競選連任外，有案在身的陳重文即便想參選，恐怕不被黨提名，但外傳陳可能脫黨競選，也可能改推出妻子白惠萍或兒子接手參選。

國民黨目前有3位新人有意投入黨內初選，包括先前擔任罷免立委吳思瑤召集人的藍營青年軍賴苡任、前台北市議員林瑞圖之子林揚庭已宣布參選，另上屆連任失利的無黨籍前議員楊靜宇目前已加入國民黨，但因要跟新人一起初選尚在考慮。

上屆參與民進黨內初選，不過落敗的士林區後港里長紀建漢已開始租借看板，綠營人士透露，紀建漢有可能再參選，但已無新人加分，目前5位民進黨議員林延鳳、陳賢蔚、陳慈慧、林世宗、鍾佩玲都競選連任，預計會保守提名。

民眾黨議員黃瀞瑩這屆選舉為白營在士北搶下1席，目前新黨議員侯漢廷在議會運作是與民眾黨合作，可望在明年選舉互相拉抬聲勢，前北市議員陳建銘之女、前北市觀傳局長陳思宇尚未表態，但她持續經營地方。

此外，陳政忠有意交棒給女兒、前立委陳怡潔，陳怡潔勤跑地方行程，地方評估至少能轉移父親6至7成選票，陳政忠歷來都以無黨參選，對藍綠席次影響不大。