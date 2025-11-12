士官制改革擬增士官督導長等級 擴展職涯規畫加強留才

〔記者吳哲宇／綜合報導〕網路上先前流傳我國士官制度可能進行改革，國防部隨後澄清尚處討論可行性階段。不過，立法院外交及國防委員會明(13)日邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」並備質詢，報告內容其中一部分，即是向立法院說明，目前正研擬「士官督導長分級制度」，並依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。

國防部已送至立法院的書面報告內容指出，為使志願役專業人才能長留久用，現從精進招募作為及提升留營意願等項深入研討，提出5大方向，分別為深耕校園、媒體宣傳、活動宣導、軍事院校與部隊參訪、退輔規劃等。

廣告 廣告

國防部表示，明年將規劃增加網路及社群媒體各平台曝光數、捷運燈箱與車體廣告數量，加強招募目標族群觸及率。也將規畫於全國北、中、南地區辦理軍事院校及大學儲備軍官訓練團(ROTC)招生博覽會。

針對退輔規劃，國防部陳述，為照顧官兵退伍後迅速與職場接軌，國防部與退輔會共同辦理屆退官兵就業等多項服務與專業機構訓練課程，並配合退輔會正在建置、預計於後(116)年1月啟用的「軍民專長轉銜運用平台」，協助軍中專長對接民間職業，也讓社會青年了解加入國軍退伍後，仍可利用軍職專長至社會謀職。

至於提高留營意願，國防部亦提出5大面向，分別為士官督導長分級制度、提升住用環境品質、整建職務宿舍、提高伙食費用、推辦理財暨急難貸款等。

針對士官督導長分級制度，國防部指出，士官督導長為單位士官兵最高職務，所負管理與職責明顯高於同階級士官長，人員遴選均擇優選任，逐級向上派職，為鼓勵升遷意願，現正研擬「士官督導長分級制度」，並依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。

廣告 廣告

根據先前規劃資料，考量如今國軍士官整體素質、學歷已較過去大有提升，部分軍官職缺可由士官代理並運作正常，也討論將士官長以上職等，提升至最高9職等並增編人數，同時增設特等長。

國防部指出，為提升官兵住用品質，推動「興安專案」加速營舍整建，106年迄今執行103案、已完工88案，預計118年前全數完工，另已規劃115年至120年執行「展興專案」，優先新建官兵營舍等工程16案，並持續整建職務宿舍，明年起規劃9案共680戶。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

世界最強護照冠軍出爐！台灣排名曝 大馬竄升第3網民歡呼大贏美國

台灣之盾和美國「金穹」差在哪？ 國防院學者林超倫一表讓你看懂

翁曉玲不再是清大科法所合聘教授 校方證實了

