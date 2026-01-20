士官班校友總會贈榮民眷愛心物資

陸軍第一士官學校領導士官班校友總會吳孟陵理事長，偕同校友總會關懷委員劉昌華、簡裕杰及王維堯等人，日前捐贈基隆市榮民服務處一批愛心毛毯物資，委請榮服處在春節前轉發給亟需照顧關懷的榮民眷袍澤，表達該會關懷之意。

關懷委員劉昌華也響應此活動，捐贈毛帽組一批，委請榮服處於春節前轉發馬祖地區榮民眷；一行人受到榮服處方正處長及同仁熱忱接待，榮服處為此一活動舉行簡單隆重的捐贈儀式，方正處長並回贈感謝狀及紀念品，表達誠摯謝意。

吳孟陵表示，陸軍第一士官學校領導士官班校友總會很高興能到基隆捐贈物資給榮民眷，表達校友總會關懷，他說，該會成立的目的，係基於對軍中同袍的情誼，並回饋社會，希望在寒冬前，由校友總會準備的溫暖便攜的毛毯能帶給基隆榮服處轄區內榮民眷溫暖。

方正處長表示，很感謝陸軍第一士官學校領導士官班校友總會特地蒞臨基隆榮服處捐贈物資，這是難能可貴的緣分，希望未來能與校友總會持續保持密切聯繫；此次受贈的毛毯、毛帽物資，榮服處將儘速轉贈給亟需的榮民眷，並轉達陸軍第一士官學校校友會的關懷之意。