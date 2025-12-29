士官長休假遇死劫！國3追撞遭聯結車夾擊亡 海巡偵防分署發聲「無指派勤務」：深表不捨

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

國道3號今（29）日發生嚴重死亡車禍，一輛自小客車行經南下192公里處（和美路段）時，先是追撞內側車道的拖吊車，隨後打橫在中線車道，遭聯結車猛烈撞擊，小客車駕駛邱男當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。據後續調查，死者為士官長，隸屬於海巡署空勤吊掛分隊，海巡署偵防分署今（29）日表示，各級同袍均深表遺憾與不捨，並確認邱男於休假期間發生重大交通事故，並無接獲任何勤務指派或緊急召回通知。

廣告 廣告

國道3號彰化和美路段今發生死亡車禍，一輛小客車先追撞內側車道的拖吊車，後又遭聯結車猛撞，40歲海巡空勤吊掛分隊士官長傷重不治。（圖／國道警方提供）

據了解，警消於今日中午12時03分接獲通報，指稱國3和美路段發生3車追撞事故，立即派員趕抵現場，經初步調查，邱男駕駛的黑色轎車疑似未注意車前動態，先追撞上行駛於內側車道的拖吊車，再失控打橫在中線車道上，不幸遭後方聯結車衝撞，由於撞擊力道十分猛烈，小客車車體幾乎全毀變形，邱姓駕駛受困車內，全身多處重傷、當場失去生命跡象，經消防隊員出動破壞器材救出，雖緊急送醫搶救，最終仍因傷勢過重宣告不治。

由於撞擊力道猛烈，邱男駕駛的小客車車體幾乎全毀變形。（圖／翻攝畫面）

警方調查，小客車駕駛為40歲的邱姓男子，任職海巡署，為空勤吊掛分隊士官長，今日是在休假期間外出遇劫，其家屬在得知噩耗後相當錯愕，但妻子與家人均不知道邱男當時準備前往何處，而同為軍職人員的胞妹趕抵醫院時，在醫院門口崩潰痛哭，詳細事故經過、原因，尚待警方調查釐清。

對此，海巡署偵防分署表示，吊掛分隊邱士官長係於休假期間發生重大交通事故，並未接獲任何勤務指派或緊急召回通知，各級同袍均深表遺憾與不捨，偵防分署強調，已即時指派專人前往醫院慰問家屬並協助相關事宜，後續亦將提供必要之協助。

更多FTNN新聞網報導

新店發生死亡車禍！騎機車與水泥車碰撞 婦人慘死車底

上班途中遇死劫！淡水2機車碰撞...護理師頭部重創不治 無照男辯「正要去考駕照」遭送辦

基隆死亡車禍！疑毒駕失控暴衝「沿路撞10汽機車」 1婦人枉死、2人輕傷送醫

