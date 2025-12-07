士官長助女軍上車「推屁舉腿」：錢債肉償？他被記2大過求翻身結局出爐

社會中心／林昱孜報導

陸軍金門防衛指揮部周姓士官長協助女同仁上軍車「推屁舉腿」，遭投訴違反性別份際。（示意圖／資料照片）

陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊周姓士官長，在2021年任職機械化步兵連期間，環抱女同仁大腿上舉、推屁股協助上中型戰術輪車，還曾在LINE群組表示：「好噢，接受錢債肉償嗎？」，遭檢舉違反性別分際，人評會核予2大過。周姓士官長不服，提出行政訴訟，台北高等法院判決更一審判周勝訴，案經大隊上訴，最高行政法院逆轉改判周敗訴，全案確定。

判決指出，周姓士官長遭投訴違反性別分際，人評會接獲反應後立即展開調查，調查發現周姓士官曾以手指戳女同仁身體，在訓練時，會以手推屁股、膝蓋頂背、手拉手腕協助上車，還曾對女性說出「你這麼大隻，我應該抱不動妳」、「像她這麼小隻的就可以抱的起來」，有女同仁在群組通知繳納飲料費用時，周姓士官長回覆：「好噢，接受錢債肉償嗎？」，上述情事足以認定周有未尊重性別互動份際情勢。

大隊認為，周已經違反國軍人員騷擾處理及性侵害預防實施規定，110年9月召開人評會後，決議核予大過2次懲罰。周則認為，懲罰已違反比例原則，出發點僅是希望協助同仁盡快上車、開玩笑舉動，而非出於性騷意圖，縱使基於開玩笑心態仍不妥適，但情節應屬於「輕度肢體騷擾」，被核予最重度懲處違反比例原則，應予撤銷。

根據《聯合新聞網》報導，台北高等行政法院原認為，軍方懲罰為維繫部隊紀律，性質屬內部管理措施，不得提起行政訴訟，裁定駁回。但最高行政法院准許，北高行更一審認為周基於「開玩笑心態」打鬧，從女性同仁反映來看，不算重度違失，判決周勝訴，案經大隊上訴，最高行政法院再逆轉，改判周敗訴，全案確定。

