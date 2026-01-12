士林不只有大香腸、還有「大」圓環！網熱議：台灣人懂嗎？

記者李鴻典／台北報導

台北市士林區大南路、通河東街口，近日出現醒目的黃色標線型圓環，中間還寫了一個「大」字，臉書粉專「零號出口 Exit No.0」發文寫下，士林不只有大香腸，還有「大」圓環，引發討論。

台北市士林區大南路、通河東街口，近日出現醒目的黃色標線型圓環，中間還寫了一個「大」字。（圖／翻攝自長謝銘鴻臉書）

台北市交通管制工程處管制設施科長許銓倫表示，台北市士林區大南路與通河街口現況為4岔路之號誌管制，交工處為降低路口人車流動線交織與路口行車速度，前經邀集相關單位討論後，配合路面更新工程調整為環型交叉（意即圓環）路口。

交工處表示，此項交通動線已於114年12月下旬配合路面更新工程陸續調整，115年1月7日繪設路口圓環進出動線相關標線，將設置阻隔與引導設施，並持續蒐集地方反饋檢討改善。請用路人進入圓環前須禮讓環內車輛先行後方能駛入，並沿圓環中心車行方向駛出圓環。

台北市交通局長謝銘鴻則在臉書發文寫下，這個「大」字，看起來像地標。同仁很有創意巧思，這個「大」，像極了路口的四個方向。黃底大字外的環圈，主要是在給大車轉彎軌跡內輪差使用；標線畫完，發現大南路真的很寬，還可以分配人行道及停車格。有人留言詢問，請問局長，是「大」南路的「大」嗎？謝銘鴻也回覆YES。

台北市士林區大南路進入圓環的路口增設圓環遵行方向標誌。（圖／翻攝自長謝銘鴻臉書）

臉書粉專「零號出口 Exit No.0」發文分享此訊息，網友也留言「如果用路人真的懂得這圓環在這種多路口的使用方式，想信大家會對這種設計拍手叫好，這比設計紅綠燈好幾十倍」、「重點是我們台灣人懂圓環的規則嗎」、「看完後…想一直繞」、「沒用啦，會切西瓜的照樣繼續切」、「不知道三寶會不會直接輾過那個大字」、「原來的好好的這樣多此一舉要多繞一圈」。

有人詢問「請問一下..我如果從通河東街要往社子的方向行駛，可以直接直走還是必須繞那半圈」，網友回答「不能直行，需要繞圓環。」

