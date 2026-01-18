士林光華路驚傳火燒車！51歲女車主反應神速 攜伴逃生驚險保命

社會中心/台北報導

台北市士林區光華路今（18日）上午發生一起驚險車輛自燃意外。（圖／翻攝畫面）

台北市士林區光華路今（18日）上午發生一起驚險車輛自燃意外。一名蘇姓女子（51歲）駕車行經該路段時，發現引擎蓋突冒濃煙並起火，蘇女反應機警，立即將車輛靠邊停放，與車內乘客迅速下車逃生。警消獲報趕抵後迅速將火勢撲滅，所幸現場無人傷亡，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。

據了解，該起事故發生於18日上午11時29分，蘇女駕駛自小客車行經光華路30號前，驚覺車頭傳出異狀並竄出陣陣濃煙，隨即不明原因起火燃燒。蘇女見狀當機立斷，旋即將車輛停靠路邊，並帶著車上乘客迅速撤離，2人下車後不久，整輛車隨即陷入火海。轄區士林分局警員與消防人員抵達現場時，發現火勢相當猛烈，為避免波及路過民眾，立即拉起封鎖線實施周邊路口交通管制與人車疏導。

經消防人員全力射水灌救，火勢迅速被撲滅，現場僅車輛損毀，未釀成任何人員受傷。士林分局藉此案例呼籲，駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，務必確認車況正常；若行駛途中發現異味、異音或冒煙等異狀，應立即停靠安全處所並下車避難，撥打110或119求助，以維護自身及他人行車安全。

