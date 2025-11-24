士林分署年終「清倉」拍賣會 捷運宅、透天厝下殺破盤價

法務部行政執行署士林分署將於12月2日舉辦賣會，拍賣標的物包括透天厝、大樓地下室、捷運宅、股票與車輛，並強調都是「破盤價」，籲請民眾踴躍參與競標。

行政執行署士林分署將於12月2日舉辦賣會。（圖／翻攝畫面）

士林分署表示，年終「123聯合拍賣會」將於12月2日下午3時在一樓拍賣室舉辦，拍賣標的中最受矚目的就是北市北投區溫泉路一棟三層樓透天厝進行第二次拍賣，該屋權狀坪數116.45坪，底價為6232萬元，地點鄰近捷運新北投站，附近還有北投公園，交通便利生活機能完整物超所值。

另還有士林區承德路一棟七層大樓的地下室、底價1300萬元，也會是搶手的拍賣標的，其他還有北市內湖、男港及新北汐止等地共18筆土地；動產部分則有汽車、貨車，及銀行股票。

士林分署提醒，動產競標者須攜帶身分證件現場領取號碼牌，不動產通訊投標者須於開標前一日，將相關資料雙掛號寄至「內湖康寧郵局第52號信箱」，逾期將不予受理，士林分署表示這場年終大清倉為今年最後一場拍賣，民眾可把握機會踴躍參與競標。

