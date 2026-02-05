士林分署跨機關合作 成功徵收1.3億遺產稅

士林分署執行人員於收案後，立即執行假扣押，查封及扣押義務人名下財產，促使義務人等全額繳清鉅額遺產稅。士林分署提供



法務部行政執行署士林分署近日成功徵收劉姓義務人等滯納之遺產稅，金額高達新臺幣1億3000萬餘元，為國庫挹注鉅額稅收，展現公權力的具體執行成效。

本案起因於劉姓義務人等繼承龐大遺產後，因疑似隱匿或移轉財產以規避稅捐執行，財政部台北國稅局為確保國家稅收，依法向台北高等行政法院聲請假扣押其財產並獲准。隨後，案件於去年12月移送士林分署執行，以防止義務人進一步隱匿或移轉財產。

士林分署接案後，執行人員迅速展開行動，針對義務人名下不動產進行查封登記，並核發執行命令扣押其銀行存款及股票等財產。面對資產全面凍結及可能遭拍賣變價的不利後果，義務人經考量後主動聯繫士林分署及財政部臺北國稅局，表達一次繳清欠稅的意願。最終，義務人於今年2月2日繳清全額稅款，士林分署隨即撤銷相關扣押命令並塗銷不動產查封登記。

廣告 廣告

士林分署表示，此次成功徵收鉅額遺產稅展現了跨機關合作的效率及執行力，同時呼籲民眾誠實納稅乃國民應盡義務。民眾在繼承遺產後應依法如期申報並繳納稅款，若故意拖欠且有能力繳納者，士林分署將採取強力執行措施。若義務人確有經濟困難，可主動聯繫執行分署申請分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭查封、拍賣，甚至面臨限制出境或拘提、管收等強制處分。

更多太報報導

DJ SODA怨台灣人「外貌羞辱」 粉專被點名回應了

影片上線10天就點閱破億！高市早苗人氣超越流行樂壇紀錄

台股今收跌488點 外資大砍726億元 投信ETF新資金持續進場