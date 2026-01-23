士林北投傳開一句話 郭正亮：吳思瑤會怕

對於民進黨立委吳思瑤今（23）日在立法院清唱改編的兩隻老虎，前立委郭正亮直言很無聊，並且披露，現在士林北投都流行一句話，民眾碰到張斯綱、侯漢廷就說「再不整合，就不投你了！」因為他們都很討厭吳思瑤，這都傳開了。因此，士林北投只要整合出一位，吳思瑤一定落選，「我覺得她會怕！」

115年度中央政府總預算案卡關，藍白提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行審查，上周逕付二讀，22日召集朝野協商，但綠委放話「總預算不能僅施捨2％」後就直接離場，因最終未達共識，進入冷凍期，最快2月16日後院會才可表決。

廣告 廣告

吳思瑤今（23）日在立法院清唱改編的兩隻老虎，「白藍兩黨、擺爛兩黨，真偷懶、真偷懶，一下不審預算，一下不審國防，真奇怪，真奇怪！」「白藍兩黨、擺爛兩黨，真偷懶、真偷懶，一下不審3兆、一下只給700億，真奇怪，真奇怪！」她說謝謝社群台灣網友的創意，指藍白偷懶擺爛。

黃國昌痛批民進黨，《預算法》很清楚，法定義務支出、已授權原定計畫本來就可直接動支，根本不是民進黨口中的98％不能用。

前立委郭正亮今在《新聞大白話》質疑吳思瑤，怎不出來選台北市長當犧牲打？當年阿扁徵召李應元，李應元二話不說就出馬競選，但吳思瑤不選？

郭正亮直言，講白了，吳思瑤自己心知肚明，搞大罷免把自己的聲望都搞掉了，選台北市長得票搞不好比李應元還低，還唱兩隻老虎？實在很無聊。

郭正亮披露，現在士林北投都流行一句話，民眾碰到張斯綱、侯漢廷就說「再不整合，就不投你了！」因為他們都很討厭吳思瑤，這都傳開了，所以「學姐」黃瀞瑩、侯漢廷、張斯綱會碰到很大的整合壓力。

他認為，士林北投只要整合出一位，吳思瑤一定落選，「所以我覺得她會怕！」且市長選舉如果選票創最低紀錄，立委怎麼辦？

【看原文連結】