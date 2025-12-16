生活中心／孟嘉美、談駿豪 台北報導

台北表演藝術中心才落成三年半，是士林區重要新地標。不過現在卻被在地議員踢爆，廣場千瘡百孔，多次修補痕跡都沒美化，看起來就像月球表面。此外，原本為了引領視障朋友的導盲磚，竟然採用金屬設計，導致一下雨，就成了濕滑步道，北藝中心坦言，當初有疏失，將會努力改進。

民視新聞記者孟嘉美：「北藝中心被當地民眾笑說是，百頁豆腐跟貢丸，是士林地區重要的新落成地標，不過當地議員卻踢爆，在地的廣場卻是坑坑巴巴，修補後都成這副模樣。」

高空俯瞰，一個洞兩個洞三個洞，大大小小的補丁，成了北藝中心，外頭風景。黑白相間的廣場走道，黑色上有白色補丁、白色上有灰色補丁，才營運三年半，怎麼就成了這副模樣。

高空俯瞰，一個洞兩個洞三個洞，大大小小的補丁，成了北藝中心，外頭風景（圖／民視新聞）台北市議員（民）陳賢蔚：「應該是我們臺北市，重要門面的北藝中心，根本就是乳酪起司，大大小小的坑洞補丁，超過400處，整個是荒腔走板亂七八糟，而且三年半來舉辦了85場的活動，沒有任何一個主辦單位，因為破壞了廣場的鋪面而被處分。」

不少舞台劇、演唱會辦在北藝中心，議員拿出數據，3年來廣場共維修了59次，平均20天維護一次，頻率之高。怎麼壞的？議員質疑可能是主辦單位的大型器材，進出沒照規定走。北藝中心的點交有問題，維修費用卻得全民買單。

北市文化局藝術發展科長蕭慧芳：「沒有任何廠商受罰的話，應該是應該是沒有證據證明說，是活動而造成場地的毀損。」

北藝中心行銷部經理黃文瀚：「戶外地坪的這個材質，容易受天候的影響，地面的水氣在蒸發的過程，又遇熱脹冷縮，他非常容易導致外地坪的破損。」

士林北藝中心成乳酪起司 議員：千瘡百孔 修補很醜

北藝中心解釋是材質問題（圖／民視新聞）

北藝中心解釋是材質問題，不同色補丁，是因為得等平均3-5天的水泥養護乾躁期之後才能上色。不過廣場問題，不只這一樁。

北藝中心行銷部經理黃文瀚vs.台北市議員（民）陳賢蔚：「金屬邊（落成前）有去做檢測嗎，金屬邊沒有。」

金屬導盲磚，一下雨直接變成濕滑步道，視障朋友反而被引領到危險路。北藝中心坦言，有疏失，後續得改善，別讓國家門面，坑坑巴巴不說，還造成市民用路危機。

