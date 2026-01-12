士林區里長有約座談會 蔣萬安：士林將成為產業發展引擎





臺北市長蔣萬安12日出席士林區與里長有約座談會，首先，他談到，士林是他很常來的地方，每次到士林都能感受滿滿的人情味。這邊不只有士林官邸、故宮、北藝、北美館、兒童新樂園、慈諴宮、士林夜市。過去這段時間，臺北隊非常努力推動士林區的各項建設，他認為士林區的發展即將全面爆發、未來無限。相信士林不只是在地鄉親的幸福家園，也是許多國內外觀光客，指名造訪的城市名片，也將是帶動臺北市整體產業發展非常重要的一顆引擎。

他向里長們報告市府團隊在士林區所做的幾點努力：第一、持續新建捷運、打造環狀線捷運路網，首都環狀線完成後，將會是全臺灣第一個環型的捷運路網，行經士林區的北環段會銜接新北市的產業園區，從蘆洲跨過重陽橋進入臺北市，從社子到中正路、士林行政中心、至善路及故宮，再到文湖線的劍南路站，代表士林將成為雙北重要的交通樞紐，也會帶動區域發展整體潛力。

第二、士林、劍潭站的TOD案目前也如火如荼進行中，未來結合商業、辦公、公共服務設施以及交通共構建設，將成為士林非常重要的地方指標，將帶動區域整體的提升。

另外，里長們很關心的都更案件，市府推動都更八箭、防災型都更，全面進入大都更時代。過去3年，都更的報核案數是過去8年的2.3倍，也是其他五都加總起來的1.4倍。士林區很多里長關心的士林區松柏大廈公辦都市更新案、士林區小西街公辦都市更新案也都全面的往前推動。

第三、大力招商引資，去年7月、10月緯創、緯穎分別在內湖成立研發大樓以及企業總部，並順利的動工，他們都是目前輝達非常重要的產業夥伴；劍潭站旁邊大樓則有Google進駐，打造美國本土以外，最大的AI基礎設施的硬體研發中心；以及大家很關心，也很期待的輝達，終於順利落腳北市科。

蔣萬安強調，去年一整年，市府再一次向全世界證明臺北的實力。全球AI的龍頭輝達落腳北市科，象徵臺北市就是未來引領全世界科技發展最強的心臟，士林的發展即將全面爆發。

此外，士林區還有幾項重大的建設，包括士林官邸北側滯洪池的興建工程、陽明教養院的重建工程、美崙公園、社正公園、天母運動公園的地下停車場興建工程。另外，第二運動中心的克強館的興建，蔣萬安表示期待能夠儘快完工，讓民眾使用。

最後，蔣萬安表示，里長在基層的地方推動各項的任務與里民的互動，協助市府各項政策宣導，非常辛苦，因此臺北市里建經費從原有的30萬提高到35萬，睦鄰經費也從原有的6萬提高到8萬。另外還有基層的出國考察費用也從2萬7千元增加到3萬5千元。除此之外也新增里長工作費，提高守望相助隊的工作補助費等，同時拍板調整里辦公場所的租金補助，讓補助能夠反映現況。蔣萬安強調，市府傾聽里長心聲推動改革，希望里長們持續地給予各項建議，推進各項建設，讓士林的鄉親能夠享受到更好的生活環境。

