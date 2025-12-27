士林商圈 砸1億改造留不住人潮

士林市場地下美食街投入近1億元整修翻新，今年4月25日已重新開幕。（本報資料照片）

台北市士林夜市是外國觀光客必訪景點，但民進黨議員林延鳳指出，士林夜市排名從長年第1滑落至第2，周邊商圈空置率高，攤販數逐年減少，斥資近1億元整修士林市場地下美食街仍未見起色，呼籲市府結合文化、活動等振興商圈。市長蔣萬安承諾，將責成相關單位研擬士林商圈振興計畫，不僅要在假日聚集遊客，也要在平日吸引人潮。

士林市場位於夜市內，市場的地下美食街自2011年啟用，去年市場處與經濟部還投入近1億元重新整修門面與室內翻新，今年4月25日重新開幕。

林延鳳指出，市府改造地下美食街盼能帶動整體商圈的觀光人潮，但附近商圈店面空置率甚至比疫情期間還高，有些攤商平日收入不到1000元，只好選擇在假日營業。

林延鳳表示，依據交通部觀光署公布的數據，112年來台觀光客造訪的夜市第1名是士林夜市37.86％，第2名饒河夜市28.61％；但到了113年士林夜市下滑至31.09％，輸給饒河夜市35.63％。

產發局長陳俊安坦言，士林夜市商圈消費人潮確實有減少的情況。林延鳳表示，實際計算士林夜市商圈攤販數也持續減少，從112年上半年842家、下半年772家，一路降至113年上半年751家、下半年731家。

林延鳳說，想吸引遊客還需要有故事，士林夜市商圈附近除了士林慈諴宮、神農宮等古蹟廟宇，還有北藝中心，建議用文化去帶動夜市，市府除了研議每年舉辦大型活動串聯商圈，平日也該創造可以拍照、打卡的景點，才能帶動人潮提振整體商圈。

市場處表示，114年挹注補助418萬元提升士林市場及士林夜市軟硬體，商業處也透過「提振商圈發展補助」輔導士林在地商圈組織，自主辦理商圈特色活動，每年也會藉由「商圈活化專案輔導」計畫，吸引人潮前往士林商圈消費。

蔣萬安則承諾，將由產發局主責，邀集文化局、觀傳局等相關單位，研擬提出士林商圈振興計畫。