士林圓環「大」字掀熱議 民眾猜當地「大」.音似輝「達」？

說到大，大小的大，您會想到什麼呢？在台北市士林區大南路與通河東街的四岔路口，有個圓環用黃底白字寫著一個大字，掀起討論。有民眾猜是想說士林很大嗎？也有人猜會不會跟輝達的達有關？對此交工處解答，這個「大」指的就是大南路的「大」，雖然有人聽到答案有點期待落空，但也有民眾表示，設置圓環後，對行人比較方便，比設計風格還重要。

馬路上車來車往，汽機車不斷來回穿梭，台北市士林區大南路與通河東街口，4岔路匯聚車流量大，但最近掀起話題的是圓環設計，從制高點往下看，許多居民都在問，ㄟˊ怎麼有個大大的「大」字，也想猜到底是什麼「大」。

民眾說：「我不知道(完全沒有頭緒)，大，為什麼是大，大士林，大士林，大士林是什麼。」記者胡冠廷VS.當地業者說：「我不曉得這大是什麼意思耶，應該，會不會跟輝達有關(輝達)，輝達總部不是要來士林這邊開嗎。」

拿著手機上下左右看來看去，即使倒著看，也猜不到真正答案，對比過去，只有劃設黃色網狀線，如今明顯的黃底白字，寫下大大的大，敲碗快公布答案，台北市交通管制工程處管制設施科長許銓倫說：「這個大字，指的是大南路的大，那(大字)4隻腳的部分，指向的是4個進入的一個路口的部分。」

謎題揭曉原來圓環的「大」，就是大南路的大，這個答案民眾給過嗎，民眾說：「(覺得)還好，是有關聯，只是就是很普通的答案。」民眾說：「比較特別吧，因為之前沒有看過說，特別會把一個路名的第一個字，然後秀在地上，這樣(設置圓環)也是有好有壞，因為像它那邊的路，你的車道都變比較窄，啊但是這樣對行人，設置是比較好。」

士林的圓環「大」字設計，配合路名掀起討論，另外在台南玉井，則因為是芒果之鄉，設計出藝術地標圓環，而嘉義市區的中央噴水圓環，擺的是KANO棒球投手雕像，是為了要紀念嘉農棒球隊，打進日本甲子園，圓環設計不只交通功能，也結合在地文化，創造話題經濟增加關注度。

