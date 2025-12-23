士林地檢署召開114年度地區政風業務聯繫中心會議 深化合作機制精進廉政治理

▲士林地檢署於本(23)日召開本年度地區政風業務聯繫中心會議

【記者 沁諠／台北 報導】為強化與轄區各機關政風單位之業務聯繫，整合廉政資源並提升反貪、防弊及反詐騙工作成效，士林地檢署於114年12月23日召開「114年度地區政風業務聯繫中心會議」，由該署張檢察長親自主持。本次會議邀請上級單位臺灣高等檢察署政風室蔡秀卿主任蒞臨指導，並有臺北市政府政風處副處長、新北市政府政風處副處長、轄區地方政府各政風單位主管，以及本署主任檢察官與相關同仁共同與會，就廉政治理與政風實務進行交流。

廣告 廣告

檢察長於致詞時感謝各政風機構長期以來在防貪、肅貪、反詐及反賄選等工作上的投入與協助，透過預防宣導、廉潔風險控管及跨機關合作，有效提升行政透明度與政府誠信形象，並表示未來將持續與各政風單位攜手合作，強化廉政防護網絡。臺灣高等檢察署政風室蔡主任亦於會中致詞表示，政風工作之推動有賴各政風機關間之密切合作與資訊交流，促請轄區各政風機關善加運用本聯繫中心平台，就業務推動及實務問題即時洽詢交流，以強化整體政風協調聯繫效能。

本次會議安排之專題內容，著重於實務經驗交流與具體成效分享。首先由本署卓俊吉檢察官就「從期前辦案看檢廉區域合作實務」專題分享，以實際案件為例，說明檢廉機關如何透過期前辦案與區域合作機制，協助政風單位了解未來與檢察機關合作之方向與作法。其次邀請交通部公路局北區公路新建工程分局政風室呂凱庭專員，分享「淡江大橋新建工程」廉政平台建置經驗，說明跨機關合作模式與防弊作為，提供重大工程採購案件推動廉政措施之實務參考。另由該署許瑜庭主任觀護人說明反詐宣導業務規劃，結合轄區政風機構力量，擴大識詐、防詐宣導成效，提升機關同仁及民眾防詐意識。

檢察長最後表示，政風工作成效有賴各機關密切配合與即時溝通，未來各政風單位如有業務需要，本署將持續提供必要支援，並透過聯繫中心機制強化橫向協調，期盼在既有合作基礎上，持續精進廉政治理效能，共同打造廉潔、透明且值得信賴的政府。（照片士林地檢署提供）