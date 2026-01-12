士林夜巿砸1億改造 人潮難回巔峰 網嘆：早就不去了

台灣夜市是外國觀光客必訪的景點，不過近年有網友指出，部分大型夜市的人潮似乎不如以往，尤其砸1億元整修的士林夜市，熱度仍難回到巔峰，加上價格偏高、份量偏少，讓不少人直言「不如去餐廳」，文章曝光後掀起熱議，有人認同夜市正在退燒，但也有人認為，部分夜市仍維持一定人潮，並非全面沒落。

原PO近日於PTT發文指出，觀察到台北多個大型夜市逐漸降溫，即便士林夜市斥資1億元改造，但吸引的人潮仍有限，目前較能維持熱度的，多半是以在地居民為主要客群、單純販售小吃的社區型夜市，相較之下，觀光型夜市的熱鬧程度已不如從前。

原PO解釋，住家附近的夜市以居民消費為主，受到衝擊相對較小；反觀大型夜市，不少攤販的價格已接近一個便當的水準，卻難以吃飽，整體花費與滿意度不成正比，讓他直言「還不如直接去餐廳」，也認為高房租與整體成本上升，最終反映在售價上，是夜市吸引力下降的重要原因之一。

貼文曝光後，引來不少網友共鳴，直言夜市價格已與店面餐廳相去不遠，品質卻未必跟得上，對消費者而言吸引力自然降低；也有人感嘆夜市攤商內容重複，缺乏新鮮感，「士林夜市早就不去了」、「吃一趟下來，我不如吃餐廳」、「現在吃夜市的都是有錢人」。

但仍有部分網友對士林夜市持不同看法，指出只是熱鬧區域轉移，部分區域依舊有人潮，饒河夜市假日更是擠得水洩不通，認為夜市並非全面衰退。

