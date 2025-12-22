士林夜市出現「壞人哥」持大刀走動！ 警火速逮人

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

張文19日在北捷、中山站犯下喋血攻擊後，引發社會恐慌，就怕帶來模仿效應，沒想到昨(21)日晚間在士林夜市竟出現一名男子手持大刀走動，嚇壞目擊民眾，趕緊通知警察，而該男隨後也被警方依違反《社會秩序維護法》移送法辦。

一名網友在threads發文表示，士林夜市這有人拿大刀來回走動，還好現在大家有一定的警覺性，自己看到邊錄邊跑邊通知還在旁邊收攤的人，剛剛是有警車過去但不知道後續，自己能做的只有跑跟通知，有跟警察說明情況，也提供影片和照片。

士林警分局表示，今(22)日凌晨0時59分獲報後，隨即調閱監視器追查，鎖定一名85年次的謝姓男子，在文林路一帶持刀亂晃，之後騎車離去。警方在凌晨2時15分，抵達謝男位在社子的住處將其逮捕到案，而他當時身穿「壞人」二字上衣。

經查，謝男因不滿遭遊民比不雅手勢，憤而持刀討公道，但尋人無果。警方認定謝男行為已對公共安全造成威脅，依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具殺傷力器械」及同條第6款「以其他方法驚嚇他人，有危害安全之虞者」移送法辦，並依法沒入刀具。

