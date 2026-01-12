士林夜市拚2.0重塑台北門面 ！杜絕天價水果、打破同質化 蔣萬安推10大改造

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

曾被視為台北觀光門面的士林夜市，近年面臨人潮下滑、商圈老化與形象刻板且受損損等多重挑戰。面對地方要求啟動「士林夜市2.0」的呼聲，台北市長蔣萬安今（12）日於士林區里長座談中拍板，市府已正式成立「士林商圈振興小組」，提出了10大改造，將以跨局處方式推動一系列改革措施，打破攤位同質化問題、打造「光之街道」、打響「看戲逛夜市」的套裝形成。

台北市長蔣萬安今日拍板，市府已正式成立「士林商圈振興小組」，提出了10大改造。（圖／鄧宇婷攝）

義信里里長許立丕在會中提出「士林夜市2.0」構想，並具體建議推動「夜市商圈行人空間優化暨分區振興計畫」。許立丕強調，士林夜市不只是全台知名夜市之一，更是台北的重要城市門面，面對時代變遷，未來50年的士林夜市，唯有在保留經典美味的同時，其他面向都必須與時俱進，因此一定要推動士林夜市2.0。

蔣萬安今日出席「市長與里長有約」座談活動指出，士林夜市近年人潮不若以往的困境，在於士林夜市長期存在的「同質化」問題，許多攤位販售內容高度重複。市府將透過專案方式輔導「特色店家」進駐，同時協助老字號業者進行品牌升級。此外，針對過往屢遭詬病的消費爭議，他也強調，未來將嚴格落實標價透明，杜絕天價水果等負面事件再度發生。

除商業結構調整外，市府也計畫強化環境與服務品質。蔣萬安表示，將持續改善地下美食街的通風、排水與照明條件，降低油煙與悶熱問題；攤位外觀也將統一規劃設計，避免帆布、鐵皮混雜，提升整體視覺一致性。蔣萬安還表示，士林夜市也將加速導入多元支付機制，協助攤商提升交易便利性與消費體驗。衛生局則會加強食安宣導，確保觀光客逛得開心，也吃得安心。

在觀光動線與氛圍營造方面，市府將盤點商圈內老舊破損路面進行整修，並研議打造「光之街道」，透過燈光投射與夜間照明，讓整體街區更明亮，提升商圈吸引力。同時，也將結合文化局與觀傳局，串聯台北表演藝術中心，推出「看戲、逛夜市」的套裝行程，並導入多語言數位導覽，吸引更多國內外旅客走進夜市。市府方面已成立「士林商圈振興小組」，由副秘書長俞振華負責統籌，並由產業局擔任主要執行單位，結合相關局處資源，分階段推動商圈整體升級，逐步落實士林商圈的轉型與再造。

此次座談中，義信里里長許立丕也提出多項地方建議，他指出，現行綠鋪人行道成效有限，主張應改為直接施作實體人行道，並同步拓寬通行空間、增設護欄，以提升行走安全與舒適度。此外，他也建議活化大東路及15街，透過動線重新規劃，引導人流自然進入地下美食街，形成立體串聯、地上地下互動的夜市動線。透過在大南、大東路設置行人優先區，讓路好走，留下旅客的心。他並建議爭取大型活動落腳士林，例如成為跨年第二現場、舉辦捷運出口音樂節，邀請國際科技大廠領袖造訪，為夜市注入話題與國際能見度。



許立丕還進一步提出觀光行銷構想，建議市府爭取在年底邀請輝達執行長黃仁勳走訪士林夜市美食街，藉由國際級科技領袖的到訪，展現士林夜市不僅擁有多元美食，更具備整潔、友善且符合國際水準的服務品質，為夜市注入話題與國際能見度。他形容，希望讓士林夜市重新找回「有溫度、有希望」的形象。



