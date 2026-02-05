士林夜市旁犯案！ 泰拳工作室兩度被潑漆

由反送中運動者「赴湯」經營的泰拳工作室，去年和昨天兩度被潑漆。（圖／資料畫面）





台北士林夜市旁，由反送中運動者「赴湯」經營的泰拳工作室，去年和昨天兩度被潑漆，這一次的嫌犯，是香港籍男子，還是特地從香港來到台灣犯案，只在台灣待8小時，就搭末班機離境。對此，業者召開記者會，強調沒有欠債，是被中共跨境打壓。

超商裡頭，香港籍男子排隊結帳，拿千元大鈔買紅色油漆，這時他才剛搭機來台落地，不到兩小時，接著就從三重前往台北鬧區，朝著反送中運動者「赴湯」的泰拳工作室大門潑漆。

泰拳工作室經營者赴湯：「（去年）第一次潑漆的時候，來到我的工作室裡面，然後假扮客人。」

「赴湯」首度公布去年被潑漆之前的影像，因為去前11月，以及今年2月4日，兩次潑漆的嫌犯，都想指「赴湯」欠錢，貼公告要他欠債還錢。

泰拳工作室經營者赴湯：「因為他們（嫌犯）現在包裝的是好像我在欠債，好像我在欠人家錢，這樣子來包裝他們這一個跨境鎮壓的方式，如果他...，我是欠人家錢的話，這兩個人來到這邊，為什麼不直接找我去還錢。」

「赴湯」移居台灣3年多，期間因為持續聲援香港運動，在去年11月被港府通緝，隨後就被兩度潑漆，甚至這一次的港籍嫌犯，只來台灣待了8小時，犯案之後，就馬上搭乘末班機離台。

泰拳工作室經營者赴湯：「他們其實在做這些事情的時候，其實是要我噤聲，讓我沒有辦法正常的生活，真的很抱歉我的房東，他昨天（4日）真的非常的擔心，所以我...我們現在會決定，我們先要停課我要停業，不讓他們（房東及鄰居）擔心。」

港人特地來台，在士林夜市旁囂張犯案，「赴湯」質疑是中共跨境打壓，警方目前已經報請地檢署指揮偵辦，要追查背後是否有組織操控。

