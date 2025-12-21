士林夜市深夜驚見「男子持長刀遊走」 民眾拍下驚悚畫面通報警方

士林夜市凌晨有男子持開山刀在街上行走。（圖／翻攝Threads／＠hxuxxzi）

台北市士林夜市22日凌晨傳出有男子疑似持長刀徘徊，引發現場不安。由於北捷隨機攻擊事件餘波猶在，當時夜市周邊氣氛一度緊繃，警方接獲通報後立即派員前往展開搜尋行動。

根據目擊者在社群平台Threads的貼文指出，案發時有男子持刀於夜市周邊來回行走，形跡可疑，吸引攤商與民眾注意。為了安全起見，發文者選擇邊撤離邊拍攝現場畫面，並主動通知正在收攤的攤販，同時向警方通報相關情況。

該名民眾進一步表示，男子舉止並非瘋狂揮刀，感覺不像隨機攻擊，反倒像是「有特定目標在找人」。她事後已主動聯繫警方說明案情，並提供所拍攝的影片與照片，協助調查。

警方指出，接獲報案後已立即出動警力前往士林夜市周邊巡查，並加強地毯式搜索，已掌握該男子行蹤。同時也呼籲民眾，若目擊可疑人物，應儘速通報並保持安全距離，避免貿然接近。

貼文一出隨即在社群引發熱議，許多網友留言表達擔憂，「拿這種開山刀的99%找仇人」、「自從張文事件爆發，路上一堆這種人，重點就是沒死刑，才導致這些人頻頻出沒更不害怕自己被關」、「你已經做的很好了 沒錯就是跑+通報 先保護好自己」。也有網友在底下透露，「警方已在稍早將人帶回偵辦了，一切平安。」

